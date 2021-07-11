Sultangazi'de mezuniyet coşkusu
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Sultangazi'de mezuniyet coşkusu

Sultangazi'de mezuniyet coşkusu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sultangazi Spor Akademileri'nde yetişen yetenekli gençler kapanış töreninde sertifikalarını aldı.

Sultangazi Spor Akademileri'nde yetişen yetenekli gençler kapanış töreninde sertifikalarını aldı.

Sultangazi Belediyesi'nin hayata geçirdiği Spor Akademileri, 2020-2021 eğitim dönemi öğrencilerini mezun etti. Gençlerin sağlıklı gelişimlerine destek olmak amacıyla bugüne kadar 5 bin 500 genci sporla buluşturan Spor Akademileri'nin kapanış töreni Hacı Bektaş-i Veli Şehir Ormanı'nda gerçekleştirildi. Törene Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, Eşi Tuğba Dursun, AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Yiğitoğlu, Başkan yardımcıları, öğrenciler ve çok sayıda veli katıldı. Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun gençlere sertifikalarını dağıttı. Ardından açık hava konseriyle de gençler doyasıya eğlendi.

"10 branşta spor faaliyeti veriyoruz"

Sultangazi'nin eğitimle ve bilgisiyle çok güzel olacağını ifade eden Başkan Dursun, "Spor akademilerini 2 etap halinde yapıyoruz. 1. Etabı bitirdik. Temmuz Etabına başlıyoruz. 5 bin 500 öğrencimiz spor akademilerinde sporla iç içe olacaklar. 10 branşta spor faaliyeti veriyoruz. Bu faaliyette tekvando, okçuluk, basketbol ve voleybol gibi spor faaliyetlerimiz var. Yüzme de bunun içerisinde hem kız hem de erkek çocuklarımız için yüzmeyi içerine aldık. Çok güzel ortam, insanlar mutlu ve huzurlu. Onlar mutlu oldukça bizler de mutlu oluyoruz. Ayrıca gençlik kamplarını başlatıyoruz. Sultangazi, eğitimiyle, bilgisiyle, birikimiyle, sosyal faaliyetler de öncü, sportif faaliyetler de şampiyon ve kültürel faaliyetler de güzel bir ilçe olacak" dedi.

"Hayalimde Türkiye'yi temsil etmek var"

1 yıldır okçuluk eğitimi aldığını anlatan 11 yaşındaki Ahsen Berrak Yardım, "Ben yaklaşık 1 yıldır okçulukla uğraşıyorum. Çok eğlenceli ve öğretmenler de baya iyi. Çünkü detaylı anlatıyorlar. Bu sene çok iyi geçti. Arada yanlışlarımız oluyordu. Hayalimde Türkiye'yi temsil etmek var. İleri de kendimi bir sporcu olarak görmek istiyorum" şeklinde konuştu.

"Şampiyon olarak ilerlemek istiyorum"

Basketbolu tercih ettiğini söyleyen 10 yaşındaki Zülal Eray, "Ben eğlenceli bir spor aradım ve basketbolu tercih ettim. Basketbolda baya ilerledim. 1 yıldır devam ediyorum. Çok eğlenceli geçiyor. Bu alanda şampiyon olarak ilerlemek istiyorum. Bugünde katılım sertifikamı aldım" ifadelerinde bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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