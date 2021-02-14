SULTANGAZİ'DE MASKELERİ MENDİL YAPIP HALAY ÇEKTİLER
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SULTANGAZİ'DE MASKELERİ MENDİL YAPIP HALAY ÇEKTİLER

14.02.2021 11:05 | Son Güncelleme: 14.02.2021 11:09
SULTANGAZİ'DE MASKELERİ MENDİL YAPIP HALAY ÇEKTİLER

SULTANGAZİ'de sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen maskesiz mesafesiz nişan eğlencesi polisin gelmesiyle son buldu.

SULTANGAZİ'de sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen maskesiz mesafesiz nişan eğlencesi polisin gelmesiyle son buldu. Halay çeken gruptaki kadınların maskeleri mendil gibi kullanarak sallaması dikkat çekti.

Sokağa çıkma kısıtlamasında Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi'nde dün bir binanın bodrum katında düzenlenen nişan töreni sokağa taştı. Nişana katılan davetliler, dışarı çıkarak halay çekmeye başladı. Halay çeken gruptaki kadınların maskeleri mendil gibi kullanarak sallaması dikkat çekti. Nişanlı çiftin ve davetlilerin maske ve sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin müdahalesiyle sokağa taşan nişan eğlencesi sona erdi. Polisi ekiplerinin nişan sahiplerine adli işlem, nişana katılanlara ise idari işlem yaptığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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