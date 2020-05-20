Sultangazi'de maske operasyonu: 800 bin maske ele geçirildi
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Sultangazi'de maske operasyonu: 800 bin maske ele geçirildi

İSTANBUL'da bir tekstil atölyesine yapılan operasyonda izinsiz ve belgesiz üretilen ve piyasa değeri yaklaşık 700 bin TL olan 800 bin adet maske ele geçirildi.

Sultangazi'de maske operasyonu: 800 bin maske ele geçirildi
20.05.2020 10:30 | Son Güncelleme: 20.05.2020 10:30

İSTANBUL'da bir tekstil atölyesine yapılan operasyonda izinsiz ve belgesiz üretilen ve piyasa değeri yaklaşık 700 bin TL olan 800 bin adet maske ele geçirildi. Maskelerin üretildiği ve depolandığı iş yeri mühürlenirken, iş yeri sahibi de gözaltına alındı.

Sultangazi'de bulunan bir tekstil atölyesinde, piyasaya sürülmek üzere izinsiz koruyucu maske üretimi yapıldığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları çalışmaların ardından belirledikleri adrese operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda tekstil atölyesinin içinde depolanmış ve üretim izni ile belgesi bulunmayan, piyasa değeri yaklaşık 700 bin TL olan 800 bin adet maske ele geçirildi. Üretimin yapıldığı ve ürünlerin depolandığı tekstil atölyesi de mühürlenirken, iş yeri sahibi M. C. gözaltına alındı. Jandarma ekipleri tarafından iş yeri sahibi M. C. hakkında adli ve idari işlemlere başlanılırken, ele geçirilen 800 bin adet maske ise İçişleri Bakanlığının Genelgesi doğrultusunda kamu yararına kullanılmak üzere İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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