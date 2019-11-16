Markete sığındı ama yetmedi! Feci şekilde dövdüler

16.11.2019 09:52 | Son Güncelleme: 16.11.2019 10:16

*Araya girmeye çalışanlara aldırış etmeyen bir grup saldırgan markete saklanan bir kişiyi bilinmeyen nedenle feci şekilde dövdü.

Haber-Kamera: Emin YEŞİL/ İSTANBUL, (DHA) SULTANGAZİ'de bir kişi önce sığındığı markette, daha sonra da dışarı çıkarılarak feci şekilde dövüldü. O anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçen Cumartesi akşamı saat 23.30 sıralarında Sultangazi 50. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Burada bulunan markete koşarak giren ve yabancı uyruklu olduğu öne sürülen bir kişi tezgahın arkasına saklandı. Kısa süre sonra içeri giren eli sopalı bir grup, saklanan kişiyi aramaya başladı. Tezgahın arkasında saklanan kişiyi bulan saldırganlar sopayla vurmaya başladı. Feci şekilde dövülen kişi, daha sonra sığındığı marketten dışarı çıkartıldı. Kalabalık bir grup tarafından dışarıda da öldüresiye dövülen yabancı uyruklu kişi, çevredeki esnafın ve vatandaşların araya girmesiyle linç edilmekten kurtuldu. Kanlar içerisinde kalan adamı, bir esnaf aracına bindirerek Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Olayın neden yaşandığı ise bilinmiyor.

"KAFASI KANIYORDU, HASTANEYE GÖTÜRDÜM"

Feci şekilde dövülen adamı aracıyla hastaneye götüren esnaf Nihat Yıldız, olayın neden yaşandığını bilmediklerini belirterek, "Burada esnafım. Baktım ortada bir çocuk kalmıştı. Çocuğa da vuruyorlardı. İnsanlık namına aldım hastaneye götürdüm. Hastaneye bıraktım ve oradaki doktorlara da anlattım. Sopayla mı vurdular bilmiyorum ama kafası falan kanıyordu çocuğun" dedi.

SOPA, TEKME VE YUMRUKLARLA FECİ ŞEKİLDE DÖVÜLDÜ

Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, koşarak kuruyemişçiye giren kişinin tezgahın arkasına saklandığı görülüyor. İş yeri sahibi ise içeride bulunan müşterilerle ilgilendiği için, iş yerine sığınan kişiyi fark etmiyor. Kısa süre sonra kendisini fark eden iş yeri sahibine 'sus' işareti yaparak saklandığı yeri kendisini kovalayan kişilere söylememesini istiyor. Daha sonra elinde sopa olan iki kişi ile birlikte 6 kişi içeri giriyor. Kuruyemişçiye giren saldırganlar, tezgahın arkasına saklanan adamı buluyor ve o tarafa doğru yöneliyorlar. ve sopayla dövmeye başlıyorlar. İş yeri sahibi ve bir kadın müşteri ise eli sopalı saldırganlara müdahale ederek, sakinleştirmeye çalışıyor. Dışarı çıkan şüpheliler, tekrar içeri giriyor. Kadın müşteri tekrar araya girerek, grubu sakinleştirmeye çalışıyor. Tüm bunlara rağmen eli sopalı bir başka kişi, yabancı uyruklu olduğu öne sürülen adama saldırarak sopa ile dövmeye başlıyor. Gruptakilerden biri de tekme atıyor. Sığındığı iş yerinden dışarı çıkartılan adam, sopa, tekme ve yumruklarla feci şekilde dövülüyor.

Kaynak: DHA