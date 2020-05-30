Sultangazi'de market ve manavlar kepenk kapattı
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Sultangazi'de market ve manavlar kepenk kapattı

Sultangazi'de market ve manavlar kepenk kapattı Sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde yarı zamanlı olarak hizmet veren market ve manavlar saat 17.00 itibari ile kepenk kapattı.

30.05.2020 17:49 | Son Güncelleme: 30.05.2020 17:54

Sultangazi'de market ve manavlar kepenk kapattı

İSTANBUL - Sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde yarı zamanlı olarak hizmet veren market ve manavlar saat 17.00 itibari ile kepenk kapattı. Alışverişini son ana bırakan vatandaşlar, market ve manavlar akın etti.

Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında hafta sonu için 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması dün gece saat 00.00'da başlamıştı. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan genelgede, vatandaşların zorunlu ihtiyaçlarını karşılaması için saat 10.00 ile 17.00 arasında araç kullanmadan evlerine en yakın marketlere gidebileceği duyurulmuştu. Alışverişlerini son ana bırakan vatandaşlar, market ve manavlara akın etti. Market ve manavlar, saatlerin 17.00'a gelmesiyle kepenklerini indirerek kapandı.

Sultangazi'de market ve manavlar kepenk kapattı

Kaynak: İHA

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