SULTANGAZİ'DE LODOSUN ETKİSİYLE DÜŞEN ÇATININ ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDULAR - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

SULTANGAZİ'DE LODOSUN ETKİSİYLE DÜŞEN ÇATININ ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDULAR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SULTANGAZİ'de, şiddetli lodosun etkisiyle 5 katlı bir binanın çatısı uçtu, 3 araç zarar gördü.

SULTANGAZİ'de, şiddetli lodosun etkisiyle 5 katlı bir binanın çatısı uçtu, 3 araç zarar gördü. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, sokakta bulunan 2 kişinin son anda çatıdan düşen parçaların altında kalmaktan kurtuldu.

Olay, geçen pazartesi günü öğle saatlerinde İsmetpaşa Mahallesi 69 Sokak'ta yaşandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan uyarıların ardından lodosun etkisini gösterdiği anlarda, 5 katlı bir binanın çatısı uçtu.Uçan çatıdan kopan parçalar sokağa düştü, üç araç zarar gördü. Sokakta bulunan iki kişi, düşen parçaların altında kalmaktan son anda kurtuldu.

YAŞANANLAR KAMERADA

Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir kişinin sokağa geldiği, balkondan sarkıtılan sepete aldığı ürünü koyduğu ve daha sonra uzaklaştığı, bir kişinin de sokağa koşarak geldiği, o esnada uçan çatıdan parçaların yere düştüğü, koşan kişinin geri gittiği görülüyor.

SULTANGAZİ'DE LODOSUN ETKİSİYLE DÜŞEN ÇATININ ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDULAR

SULTANGAZİ'DE LODOSUN ETKİSİYLE DÜŞEN ÇATININ ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDULAR

SULTANGAZİ'DE LODOSUN ETKİSİYLE DÜŞEN ÇATININ ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDULAR

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Son dakika haberleri | Engelli eşi dövülerek öldürülen kadın, korkudan mezarına gidemiyor

Son dakika haberleri | Engelli eşi dövülerek öldürülen kadın, korkudan mezarına gidemiyor

 AFAD, İstanbul'da yaşanan lodosun bilançosunu açıkladı

AFAD, İstanbul'da yaşanan lodosun bilançosunu açıkladı

 Muş'ta yola çıkan mandalar zincirleme kazaya neden oldu

Muş'ta yola çıkan mandalar zincirleme kazaya neden oldu

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title