SULTANGAZİ'DE LODOS NEDENİYLE 4 KATLI BİR BİNANIN ÇATISI UÇTU - Haberler
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SULTANGAZİ'DE LODOS NEDENİYLE 4 KATLI BİR BİNANIN ÇATISI UÇTU

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SULTANGAZİ'DE LODOS NEDENİYLE 4 KATLI BİR BİNANIN ÇATISI UÇTU

SULTANGAZİ'DE şiddetli lodos nedeniyle 4 bir katlı binanın çatısı uçtu, park halindeki araçlar zarar gördü.

SULTANGAZİ, İSTANBUL (DHA) - SULTANGAZİ'DE şiddetli lodos nedeniyle 4 bir katlı binanın çatısı uçtu, park halindeki araçlar zarar gördü. İki çocuk, düşen parçaların altında kalmaktan yakınları tarafından son anda kurtarıldı.

Sultangazi Sultançiftliği Mahallesi'nde 4 katlı bir binanın çatısı uçtu, park halindeki 3 araç zarar gördü. İki çocuk ise, düşen parçaların altında kalmaktan yakınları tarafından son anda kurtarıldı. Torunlarının çatının altında kalmaktan son anda kurtulduğunu söyleyen Servet Boran, Gürültü duyduk dışarı çıktığımız iki çocuk torunum dışarıdaydı onları son anda kurtardık. Lodos yüzünden arka taraflarda bulunan evlerde de hasar var. Bizim arabamız çatının altında kaldı. Rabbim daha beterinden korusun. Allahtan cana gelmedi. Torunlarım şu an iyi dedi. Aracı hasar gören İbrahim Aslan ise Hastaneden geldim, aracı öğle yemeği yemek için evin önüne çektim. Tam o sırada korkunç bir ses geldi. Önce gök gürültüsü sandım. Camdan baktığımda çatının uçtuğunu gördüm diye konuştu.

SULTANGAZİ'DE LODOS NEDENİYLE 4 KATLI BİR BİNANIN ÇATISI UÇTU

SULTANGAZİ'DE LODOS NEDENİYLE 4 KATLI BİR BİNANIN ÇATISI UÇTU

SULTANGAZİ'DE LODOS NEDENİYLE 4 KATLI BİR BİNANIN ÇATISI UÇTU

SULTANGAZİ'DE LODOS NEDENİYLE 4 KATLI BİR BİNANIN ÇATISI UÇTU

SULTANGAZİ'DE LODOS NEDENİYLE 4 KATLI BİR BİNANIN ÇATISI UÇTU

SULTANGAZİ'DE LODOS NEDENİYLE 4 KATLI BİR BİNANIN ÇATISI UÇTU

SULTANGAZİ'DE LODOS NEDENİYLE 4 KATLI BİR BİNANIN ÇATISI UÇTU

SULTANGAZİ'DE LODOS NEDENİYLE 4 KATLI BİR BİNANIN ÇATISI UÇTU

SULTANGAZİ'DE LODOS NEDENİYLE 4 KATLI BİR BİNANIN ÇATISI UÇTU

SULTANGAZİ'DE LODOS NEDENİYLE 4 KATLI BİR BİNANIN ÇATISI UÇTU

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