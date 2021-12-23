Sultangazi'de lapa lapa kar yağdı

SULTANGAZİ, İSTANBUL (İHA) - Sultangazi'ye lapa lapa kar yağarken, ortalık beyaza büründü. Ders arasında bahçeye inen çocuklar kar sevinci yaşadı.

İstanbul'da hava sıcaklığının düşmesiyle aralıklarla etkili olan kar yağışı bugün bazı bölgelerde şiddetlendi. Sultangazi lapa lapa karın etkisiyle beyaza büründü. Günlerdir kar yağışını bekleyen öğrenciler ise büyük sevinç yaşadı. Teneffüs zilinin çalmasıyla bahçeye koşan öğrenciler, lapa lapa yağan karın altında oynadı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet