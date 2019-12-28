SULTANGAZİ'DE LAPA LAPA KAR
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SULTANGAZİ'DE LAPA LAPA KAR

Alper KORKMAZ/ SULTANGAZİ'de sabah saatlerinde lapa lapa kar yağdı.

28.12.2019 10:08 | Son Güncelleme: 28.12.2019 10:08
SULTANGAZİ'DE LAPA LAPA KAR

Alper KORKMAZ/ 'de saatlerinde lapa lapa kar yağdı.

'da bu sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağdı. Kar yağışının olduğu noktalardan birisi de oldu. Saat 07.00 sıralarında başlayan kısa süreli yağış bir vatandaş tarafından görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

---------------(CEP TELEFONU)-Kar yağışı-Yoldan görüntü

-Detaylar


Kaynak: DHA
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