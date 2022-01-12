SULTANGAZİ'DE KUYUMCUDAN İÇİNDE 500 BİN LİRALIK ALTIN OLAN ÇANTAYI ÇALDI

SULTANGAZİ'de girdiği kuyumcu dükkanda sehpa üzerinde duran, içerisinde 500 bin liralık altın olan çantayı çalan şüpheli, kaçarak izini kaybettirdi. Yaşanan hırsızlık anları kuyumcu dükkanının güvenlik kameralarına yansıdı. Çantası çalınan Ümit Salihoğlu, şüphelinin önceden kendisini takip ettiğini iddia etti.

Olay, dün öğlen saatlerinde Sultançiftliği Mahallesi'nde bir kuyumcu dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, toptancı Ümit Salihoğlu altın dolusu çantayla kuyumcu dükkanına geldi. Salihoğlu'nun, dükkanın ortasındaki sehpaya bıraktığı çantayı dalgınlıktan faydalanan bir kişi çalıp kaçtı. Bir süre sonra çantayı bıraktığı yerde görmeyen Salihoğlu, güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Çantanın çalındığını gördüğünde de durumu polis ekiplerine bildirdi. Gelen polis ekipleri incelemelerde bulundu. Polis, güvenlik kamera görüntülerinden şüphelinin kimliğini belirlemeye çalışıyor.

Çantası çalınan Ümit Salihoğlu, "Biz ilçe ilçe dolaşıyoruz, kuyumculara servis yapıyoruz. Eksiği olanlara ürünleri veriyoruz. Sultançiftliği'ne gittik. Bir Kuyumcuya girdik. Daha sonra arkadaşlarla ilgilenirken, o sırada içeri giren müşteriler oldu. Kalabalıktan faydalanarak çantayı aldı. Olay, dün saat 4.30 sıralarında yaşandı. 400 ila 500 bin lira arasında bir zararımız var. Polise gittik, sağ olsunlar çok ilgilendiler. Umarım mağduriyetim giderilir. Şüphelinin bizi takip ettiğini düşünüyoruz. Çünkü orada bizim evrak çantamız da vardı, içinde fişlerin bulunduğu ama onu almadı. İçinde altın olan çantayı aldı ve kayıplara karıştı" dedi.

HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şüphelinin çantayı almak için birkaç kez hamle yaptığı fakat alamadığı görülüyor. Daha sonra dalgınlıktan faydalanan hırsızlık şüphelisi, çantayı alarak çıkıyor.