Sultangazi'de Kuyumcu Kuryesinin Aracından Yarım Kilo Altın Çaldılar

SULTANGAZİ'de iki kişi, kuyumcu dükkanına altın getiren kuryenin aracından yarım kilogram altın çalarak kayıplara karıştı. Olay saat 13.00 sıralarında Sultangazi 75. Yıl Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kuyumcu dükkanına altın getiren kurye Danış Özcan, aracını kuyumcu dükkanının önüne park etti. O sırada kurye Özcan'ı beyaz bir ciple takip ettiği öğrenilen iki kişi, kuryenin park ettiği aracın kapısını açarak ön koltukta bulunan yarım kilogram altını çaldı. Geldikleri araca binen iki hırsız olay yerinden hızla uzaklaşarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen olay yeri inceleme polis ekipleri, soygunun yaşandığı alana güvenlik şeridi çekti. Ekipler, kuryenin aracı üzerinde parmak izi alarak güvenlik kamerası incelemesi yaptı. Görgü tanığı Cafer Altundal, "Bir an bir araba yanaştı. Hırsızların arabanın kapısını açıp, çantayı alarak araçlarına binmesi iki saniye sürdü. Altınları çalınan adam da heyecan yaptı. Heyecandan arabanın camlarına vurmaya başladı. Hırsızlar da o esnada kaçtı" dedi. Polis ekiplerinin kaçan iki kişiyi bulma çalışmaları devam ediyor. - İstanbul

Kaynak: DHA