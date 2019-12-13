Sultangazi'de kültür sanat etkinlikleri devam ediyor

13.12.2019 15:19 | Son Güncelleme: 13.12.2019 15:25

Sultangazi Belediyesi Mimar Sinan Kültür-Sanat etkinlikleri devam ediyor. Seminer, söyleşi, tiyatro gibi bir çok etkinlik sanatseverlerle buluşuyor.



Kültürel faaliyetlere önem veren Sultangazi Belediyesi, tiyatrodan seminere, söyleşiden çocuk programlarına kadar bir çok etkinliği izleyici ile buluşturuyor. Sultangazi Belediyesi Mimar Sinan Kültür-Sanat sezonu, dolu dolu etkinliklerle devam ediyor. Çocuklar için özel hazırlanan tiyatro, müzikal ve gösteriler onlara keyifli dakikalar yaşatırken, sosyal ve kültürel anlamda da gelişimlerine katkı sağlanıyor. Çocuklar; Karagöz Hacivat, illüzyon, meddah ve ortaoyunu gösterileri ile doyasıya eğlenirken; küresel ısınma, doğru beslenme gibi konuları ele alan tiyatro oyunlarıyla da faydalı bilgiler öğrenme fırsatı buluyor.



Yetişkin tiyatroları da izleyiciyi güldürürken düşündürüyor. Sahnelenen oyunlarla toplumsal olaylara dikkat çekilirken bir yandan da günlük yaşamımızdaki olaylar trajikomik bir şekilde sahneleniyor. Alanında uzman isimlerin gerçekleştirdiği söyleşi ve seminerler de izleyiciden ilgi görüyor. Uzman doktorlar, "Gebelik Okulu" seminerleri ile gebelik egzersizleri, doğum sırası ve sonrasında neler yapılması gerektiği, bebek bakımı gibi önemli bilgileri anne ve anne adaylarıyla paylaşıyor. Ekranların sevilen yüzleri, gerçekleştirdikleri söyleşilerle de izleyiciden tam not alıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA