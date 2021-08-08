SULTANGAZİ'DE KORSAN TAKSİ DURAĞINI ATEŞE VERDİLER
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

SULTANGAZİ'DE KORSAN TAKSİ DURAĞINI ATEŞE VERDİLER

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

(Ek görüntü ve bilgilerle) SULTANGAZİ'DE KORSAN TAKSİ DURAĞINI ATEŞE VERDİLEREmin YEŞİL - İstanbul DHA - SULTANGAZİ'de araç kiralama şirketi görünen ancak korsan taksi durağı olarak işletildiği belirtilen iş yeri kimliği belirsiz kişiler tarafından ateşe verildi.

(Ek görüntü ve bilgilerle) SULTANGAZİ'DE KORSAN TAKSİ DURAĞINI ATEŞE VERDİLER

Emin YEŞİL - İstanbul DHA - SULTANGAZİ'de araç kiralama şirketi görünen ancak korsan taksi durağı olarak işletildiği belirtilen iş yeri kimliği belirsiz kişiler tarafından ateşe verildi. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Esentepe Mahallesi 2389 sokakta meydana geldi. Sokaktaki 4 katlı binanın girişinde bulunan ve araç kiralama şirketi görünen ancak korsan taksi durağı olarak işletildiği öğrenilen iş yeri kimliği belirsiz kişilerce ateşe verildi. 4 kişi olay yerinden kaçarken, iş yerinde patlama meydana geldi. Sokakta panik ve korku yaşanırken yangına ilk olarak mahalle sakinleri müdahale etti. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın tamamen söndürülürken, iş yerinde büyük çapta maddi hasar oluştu. Bir görgü tanığı, 3 kişinin iş yerine girdiğini ve kısa süre içeriden çıktıklarını daha sonra ise iş yerinde yangının meydana geldiğini söyledi.

Öte yandan olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, önce üç kişinin kısa bir süre sonra cerrahi maskeli, kapşonlu bir kişinin kepenkleri kapalı olan iş yerine girdikleri görülüyor. Kısa bir süre içeriden üç kişinin ve kapüşonlu kişinin çıktıkları daha sonra yangının başladığı görülüyor.

Ek görüntü

-------------

-Kapüşonlu kişinin çıkışı

SULTANGAZİ'DE KORSAN TAKSİ DURAĞINI ATEŞE VERDİLER
SULTANGAZİ'DE KORSAN TAKSİ DURAĞINI ATEŞE VERDİLER
SULTANGAZİ'DE KORSAN TAKSİ DURAĞINI ATEŞE VERDİLER
SULTANGAZİ'DE KORSAN TAKSİ DURAĞINI ATEŞE VERDİLER

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Sultangazi'de korsan taksi durağını ateşe verdiler
Sultangazi'de korsan taksi durağını ateşe verdiler
Bürosu mühürlenen 'sopalı şifacı' şifa olsun diye deve sidiği içmiş
Bürosu mühürlenen 'sopalı şifacı' şifa olsun diye deve sidiği içmiş
BÜROSU MÜHÜRLENEN 'SOPALI ŞİFACI' OTEL VE ARAÇLARDA BULUŞUYOR
BÜROSU MÜHÜRLENEN 'SOPALI ŞİFACI' OTEL VE ARAÇLARDA BULUŞUYOR
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan İlham Aliyev Meral Akşener Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Sibel Can Seda Sayan Deniz Akkaya İbrahim Tatlıses
Spor Burak Elmas Abdullah Avcı Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Valentin Rosier
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
SULTANGAZİ'DE KORSAN TAKSİ DURAĞINI ATEŞE VERDİLER - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.8.2021 13:24:09. #1.16#

title