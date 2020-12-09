Son dakika haberi | Sultangazi'de koronavirüs denetimi
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Son dakika haberi | Sultangazi'de koronavirüs denetimi

09.12.2020 13:55 | Son Güncelleme: 09.12.2020 14:03
Son dakika haberi | Sultangazi'de koronavirüs denetimi

Son dakika haber... SULTANGAZİ'de koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

SULTANGAZİ'de koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.  Vatandaşların maske ve sosyal mesafe kurallarına uyup, uymadığı denetlendi.

İstanbul Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sultangazi 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'nda maske ve sosyal mesafe denetimi yaptı, vatandaşları koronavirüs hakkında uyararak bilgilendirmede bulundu. Meydanda gerçekleşen denetimlerin yanı sıra esnafı da gezerek maske ve sosyal mesafe uyarı yapan polis, maskeyi çenesine indirenler ve maske takmayan kişileri de tek tek uyardı. 

 


- İstanbul
Son dakika haberi | Sultangazi'de koronavirüs denetimi
Son dakika haberi | Sultangazi'de koronavirüs denetimi
Son dakika haberi | Sultangazi'de koronavirüs denetimi
Son dakika haberi | Sultangazi'de koronavirüs denetimi
Son dakika haberi | Sultangazi'de koronavirüs denetimi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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