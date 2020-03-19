Sultangazi'de korkutan yangın
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Sultangazi, İtfaiye, 3. Sayfa

Sultangazi'de korkutan yangın

Sultangazi'de korkutan yangın Alevler içerisindeki yangında can kaybı olmadı Sultangazi'de bir apartmanın 4. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

19.03.2020 15:32 | Son Güncelleme: 19.03.2020 15:34
Sultangazi'de korkutan yangın

Sultangazi'de korkutan yangın

Alevler içerisindeki yangında can kaybı olmadı

İSTANBUL - Sultangazi'de bir apartmanın 4. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği dairedeki yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangın sonrası dairede maddi hasar meydana geldi.

Yangın, saat 13.30 sıralarında Sultangazi Gazi Mahallesi 1384 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 4 katlı bir apartmanın en üst katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, daire içerisindeki yangını söndürürken, daha sonra soğutma çalışması yaptı. Yangın nedeniyle sokak üzerinde yaşanan kısa süreli panik yangının tamamen söndürülmesinin ardından sona erdi. Alevler içerisinde kalan ve dumanların yükseldiği dairedeki yangında can kaybı yaşanmazken, yangın sonrası dairede maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Sultangazi'de korkutan yangın

Kaynak: İHA

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Sultangazi'de korkutan yangın

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