Sultangazi'de korkutan görüntüler; Dev çukurlar tehlike saçıyor
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Sultangazi'de korkutan görüntüler; Dev çukurlar tehlike saçıyor

Sultangazi'de korkutan görüntüler; Dev çukurlar tehlike saçıyor
Demirören Haber Ajansı / İbrahim Maşe - Haberler | Güncel

havadan ve yerden görüntüledi.

havadan ve yerden görüntüledi. 

"YETKİLİLER BİR AN ÖNCE ÖNLEM ALMALI" 

Mahalle sakini Cihan Tekinel, "Sultangazi'de bulunan Cebeci Mahallesi komple taş ocakları ile dolu. Bu taş ocaklarının bulunduğu yerlerde hiçbir tedbir yok. Ben hayvancılık yapıyorum. Taş ocaklarının bulunduğu uçuruma hayvanlarım bile düştü. Aynı zamanda geçen gün bir kız da o taş ocaklarının bulunduğu yere düştü ve hayatını kaybetti. Yetkililerden bu taş ocakları için önlem almalarını istiyoruz. Şu an taş ocaklarının çalışmadıklarını söylüyorlar ancak tozdan biz duramıyoruz. Tozdan dolayı çamaşır bile asamıyoruz. Taş ocakları gece gündüz çalışıyor" dedi. 

"GEÇEN GÜN HAYVANIM DÜŞTÜ ZAR ZOR ÇIKARDIM" Tekinel, "Bu taş ocakları çitlerle korunsa daha iyi olur. Bu çitler herhangi bir şeyin düşmesini engeller. Geçen gün hayvanım düştü, zar zor çıkardım. Bu taş ocaklarının olduğu yer çok tehlikeli. Ne bir uyarı levhası ne de bir tabela var. İnsanlar o taş ocağının yakınına pikniğe gidiyor" diye konuştu. 

"BU İLK DEĞİL, BİZ ALIŞTIK BU ŞEKİLDE ÖLÜMLERE"Taş ocaklarının bulunduğu alanda insanların piknik yaptığını vurgulayan mahalle sakini Mustafa Akdil, "Taş ocakları için önlem alınması gerekiyor. Ama önlem alan kimse yok. Bu taş ocaklarının yanındaki alanı, insanlar piknik yapmak ve hayvanlarını otlatmak için gidiyor" dedi. Mahalle sakini Hüseyin Sönmez ise, "Bu taş ocaklarının bulunduğu yerde hiç tedbir yok. Herkes gelişigüzel çalışıyor. Bu uçuruma hayvanlar da düşüyor, insanlar da. Bu ilk değil, biz alıştık bu şekilde ölümlere" diye konuştu. 

"TAŞ OCAKLARINA GİDEN YOLDA NE LEVHA NE DE BİR TABELA VAR" 

Yetkilerin taş ocaklarının bulunduğu yerleri kapatması gerektiğini belirten mahalle sakini Nuri Tekinel ise "Geçen gün bu taş ocaklarının bulunduğu uçurumda bir kız hayatını kaybetmiş. Taş ocaklarına giden yolda ne levha ne de bir tabela var. En azından bir tel örgüye alınabilirdi" ifadelerini kullandı. 


- İstanbul
Sultangazi'de korkutan görüntüler; Dev çukurlar tehlike saçıyor
Sultangazi'de korkutan görüntüler; Dev çukurlar tehlike saçıyor
Sultangazi'de korkutan görüntüler; Dev çukurlar tehlike saçıyor
Sultangazi'de korkutan görüntüler; Dev çukurlar tehlike saçıyor
Sultangazi'de korkutan görüntüler; Dev çukurlar tehlike saçıyor
Sultangazi'de korkutan görüntüler; Dev çukurlar tehlike saçıyor
Sultangazi'de korkutan görüntüler; Dev çukurlar tehlike saçıyor
Sultangazi'de korkutan görüntüler; Dev çukurlar tehlike saçıyor
Sultangazi'de korkutan görüntüler; Dev çukurlar tehlike saçıyor
Sultangazi'de korkutan görüntüler; Dev çukurlar tehlike saçıyor
Sultangazi'de korkutan görüntüler; Dev çukurlar tehlike saçıyor
Sultangazi'de korkutan görüntüler; Dev çukurlar tehlike saçıyor
Sultangazi'de korkutan görüntüler; Dev çukurlar tehlike saçıyor
Sultangazi'de korkutan görüntüler; Dev çukurlar tehlike saçıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim Maşe

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