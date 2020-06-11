Sultangazi'de korkutan çatı yangını: Diğer binalara da sıçradı
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Sultangazi'de korkutan çatı yangını: Diğer binalara da sıçradı

Sultangazi'de 2 katlı binanın çatısında yangın çıktı.

Sultangazi'de korkutan çatı yangını: Diğer binalara da sıçradı
11.06.2020 20:04 | Son Güncelleme: 11.06.2020 20:44

Sultangazi'de 2 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Yangın binanın bitişiğindeki diğer binalara da sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, vatandaşlar büyük korku yaşadı.

Alınan bilgiye göre, Sultangazi İsmet Paşa Mahallesi 114. Sokakta 2 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Çatı katı alev topuna döndü. Yangın binanın bitişiğindeki diğer binalara da sıçradı. Yangını fark eden vatandaşlar korku ve panik içinde sokağa döküldü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışması devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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