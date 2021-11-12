SULTANGAZİ'DE KOLON KESME TARTIŞMASINDA YİNE SOKAK KARIŞTI -1

SULTANGAZİ, İSTANBUL (DHA) - Sultangazi'de, Eylül ayında 150 kişinin yaşadığı binanın zemin kat kolonlarını kesmek isteyen 7 kişi yakalanarak gözaltına alınmıştı. Tepki çeken olayda yeni bir gelişme yaşandı. Polis eşliğinde yetkililerle birlikte kolonlardan numune almak isteyen aynı kişiler ile bina sakinleri arasında yine tartışma çıktı.

Sultangazi 50. Yıl Mahallesi'nde Eylül ayında 45 dairenin bulunduğu 3 bloktan oluşan 4 katlı binanın zemin katının kolon ve duvarları, binada dairesinin bulunduğunu ve alamadığını öne süren Mehmet Rasim D. ve yanındaki 6 kişi tarafından kesilip, balyozla kırılmaya çalışıldı. Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, aralarında Mehmet Rasim D.'nin de olduğu 7 kişiyi gözaltına almıştı. Gözaltına alınan 7 kişi daha sonra serbest bırakılmıştı.

Olayda yeni bir gelişme yaşandı. Mehmet Rasim D. ve berberindeki altı kişi, dün öğlen saatlerinde polis ve zabıta nezaretinde binanın bulunduğu caddeye geldi. Zemin katın kendisine ait olduğunu söyleyen Mehmet Rasim D., kolonlardan numune alacağını söyledi. Yanındaki altı kişi ile beraber zemin kata inen Mehmet Rasim D.'ye bina sakinleri tepki gösterdi. Zaman zaman bina sakinleri ile Mehmet Rasim D., arasında tartışma yaşandı. Tartışma sırasında Mehmet Rasim D., bir bina sakinin boğazını sıkarak hafif şekilde yaralanmasına neden oldu. Yaralanan bina sakinin şikayetçi olması üzerine Mehmet Rasim D., ve beraberindekiler polis tarafından polis merkezi amirliğine götürüldü.

"NE YAPACAĞIMIZI ŞAŞIRDIK ARTIK"

Bina sakinlerinin numune alımının yasalara göre alınmadığını ve kendilerine bilgi verilmediğini ifade etti. Numune alımı sırasında kolonların tekrar kesildiğini belirten bina sakinleri, daha önce zarar verilen kolonları kendi imkanlarıyla güçlendiklerini söyledi.

Bina sakinlerinden Tahir Körür, "Biz bu konu ile ilgili belediyeye başvurmuştuk. Belediye zaten kolonların zayıf olduğu yönünde rapor verdi. Biz bununla ilgili 35 bin TL harcayarak güçlendirme çalışması yaptık. Eylül ayında yaşanan olaydan sonra dün polis kontrolünde tekrar binaya geldi. Biz görevlilere sorduğumuzda bize herhangi bir bilgi verilmedi ve izin belgesi gösterilmedi. Biz numune alımına refakat etmek istedik. Buna da izin verilmedi. Bu binada 60 kişi oturuyor. Yarın bu bina yıkılsa bunun hesabını kim verecek? Şahıs binada 16'ncı dairenin kendisine ait olduğunu söylüyor. Ama bu blokta toplam 15 daire var. Ortada bahsettiği gibi 16'ncı daire yok. Burada oturan herkes bu bina bittikten sonra dairelerini satın aldı. Bu şahıs müttehitle arasında yaşanan sorunu bize yansıtıyor. Bu yüzden binayı yıktırmak istiyor. Yıktırmak içinde sürekli örnek almak bahanesiyle binanın kolonlarını kesiyor, binayı güçsüzleştirmeye çalışıyor. Biz artık ne yapacağımızı şaşırdık. Bu adamın derdi binayı yıktırıp, kendi dairesinin ortaya çıkarmak" dedi.

Yeliz Ergen ise, evde olduğu sırada zemin kattan gelen sesler üzerine aşağı indiğini söyleyerek, "Daha önce kolonları kesen kişi, bu sefer polis nezaretinde gelmişti. Yine kolonları kırıyordu. Bizim hiçbir şekilde bundan haberimiz olmadı. Bize tebligat gelmeden kendi kendine kolonları yıkıyor. İster istemez kendisine tepki gösterdik. Yetkililerden bu konuda yardım istiyoruz" diye konuştu.

"BENİM ARTIK CANIM YANIYOR"

21 yıldır binada yaşadığını belirten Mehmet Yılmaz ise, "Eylül ayında bu kişi geldi zemin kat kolonlarından dört tanesini kesmeye çalıştı. Biz kendisini yakaladık. Dün ise polis ve zabıta nezaretinde geldi. Numune alma bahanesiyle üç tane daha kolonu kesti. Ama ben elektrikçiyim. Bu şekilde örnek alınmıyor. Bu kişi artık bizim başımıza bela oldu. Örnek alacağım diyor ama bu adamın bütün gayesi, bütün çabası binayı yıktırmak ve hak iddia ettiği ve ortada olmayan daireyi açığa çıkarmak. Benim artık canım yanıyor. Ben 21 yıldır bu binada oturuyorum. Varsa bir sorunu binayı yapan müteahhit ile görüşmesi lazım. Ama müteahhit de ortada yok. Bizi rahatsız etmek zorunda değil" dedi.