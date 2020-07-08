Sultangazi'de kocasını minibüste başka kadınla yakalayınca çılgına döndü
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Sultangazi'de kocasını minibüste başka kadınla yakalayınca çılgına döndü

SULTANGAZİ'de kocasını başka bir kadınla minibüste yakalayan kadın, çılgına döndü.

Sultangazi'de kocasını minibüste başka kadınla yakalayınca çılgına döndü
08.07.2020 13:04 | Son Güncelleme: 08.07.2020 13:08

SULTANGAZİ'de kocasını başka bir kadınla minibüste yakalayan kadın, çılgına döndü. Kadının kocasını ve yanındaki kadına saldırma anları cep telefonu kamerası görüntülerine yansıdı. Eşinin saldırısına uğrayan koca ise "polisi çağırın" diyerek çevredekilerden yardım istedi.

Olay,   Uğur Mumcu Mahallesi'nde meydana geldi. K.K. adlı kadın, kocası S.K.'nın kendisini aldattığından şüphelenerek onu takip etti. Bir arkadaşının eşine ait minibüsü Uğur Mumcu Mahallesi'nde bulunan bir sokakta park halinde gördüğünü söylemesi K.K. sokağa gitti.

K.K., kocası S.K.'nın içeride olduğunu düşünerek minibüsün kapısını açmaya çalıştı. Bunda başarılı olamayınca kapıya vurmaya başladı. Kapıyı açmak zorunda kalmasıyla kocasını ve minibüste bulunan D.D.'yi yarı çıplak halde gören kadın çılgına döndü. Kocasını döven kadın minibüsteki kadına da saldırmaya kalktı. Eşinin durduramayan koca S.K., "polis çağırın" diyerek çevredekilerden yardın istedi.Çevredekilerin bilgilendirmesi üzerine polis kısa sürede olay yerine geldi. K.K.'nin şikayetçi olması üzerine kocası S.K. ve yanındaki kadın D.D., ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. 

 


Kaynak: DHA

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