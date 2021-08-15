Sultangazi'de kız kaçırma kavgasında hareketli anlar
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Sultangazi'de kız kaçırma kavgasında hareketli anlar

Sultangazi'de kız kaçırma kavgasında hareketli anlar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sultangazi'de sevgilisiyle kaçtığı iddia edilen genç kız, ailesiyle yolda karşılaştı.

Sultangazi'de sevgilisiyle kaçtığı iddia edilen genç kız, ailesiyle yolda karşılaştı. Genci, linç etmeye çalışan ailenin elinden polis ve mahalleli kurtardı.

Olay saat 19.45 sıralarında, Cebeci Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Sultançiftliği Tramvay Durağı mevkiinde yaşandı. İddiaya göre, bir süre önce sevgilisi ile kaçan genç kız ve ismi bilinmeyen şahıs akşam saatlerinde tramvay yolu üzerinde yürüdüğü esnada ailesi ile karşılaştı. Bunun üzerine kızın iki ağabeyi ve ailesi şahsa saldırarak linç etmek istedi. Yaşanan olaya ise bölge halkı müdahale ederek şahsı yakındaki bir iş merkezinin girişine alarak korumaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bir süre içeride tutulan genci, polis ekipleri bölgeden uzaklaştırılmak için ekip otosuna götürürken, genç kızın ailesi bir kez daha gence saldırdı. Yaşanan arbede sonunda emniyet güçleri genci ekip otosu ile bölgeden uzaklaştırdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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