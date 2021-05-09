Sultangazi'de kısıtlamaya uymayan gençlere cezai işlem uygulandı
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Sultangazi'de kısıtlamaya uymayan gençlere cezai işlem uygulandı

İhlas Haber Ajansı / HASAN TİK - Haberler | 3. Sayfa

Sultangazi'de kısıtlamaya uymayan gençlere cezai işlem uygulandı Sultangazi'de ATM'ye geldik diyerek kısıtlamayı ihlal eden gençlere polis önce cezai işlem uyguladı, daha sonra da evlerinde kalmaları yönünde uyarılarda bulundu.

Sultangazi'de kısıtlamaya uymayan gençlere cezai işlem uygulandı

İSTANBUL - Sultangazi'de ATM'ye geldik diyerek kısıtlamayı ihlal eden gençlere polis önce cezai işlem uyguladı, daha sonra da evlerinde kalmaları yönünde uyarılarda bulundu.

Sultangazi'de tam kapanma nedeni ile evinde kalması gereken 4 genç kısıtlamayı ihlal ederek 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanında gezerken bölgede denetim yapan polisler tarafından durduruldu. Kendilerine ceza yazılacağını anlayan gençler, önce banka ATM' sine geldik dedi, daha sonra polisi inandıramayınca da söz bir daha çıkmayacağız diyerek polisleri ikna etmeye çalıştı.

Kısıtlamayı ihlal ettikleri gerekçesiyle dört arkadaşa ceza yazan polis, 'Lütfen sokağa çıkmayın şu dönemde evlerinizde kalın sağlığınız için, kendiniz için, aileniz için, devletimiz için evinizde kalın Allah nasip ederse bu zor günleri birlikte atlatacağız, daha yaşınız ufak önünüzde gelecek var gerek yok böyle şeylere' diyerek nasihatte bulundu.

Sultangazi'de kısıtlamaya uymayan gençlere cezai işlem uygulandı
Sultangazi'de kısıtlamaya uymayan gençlere cezai işlem uygulandı
Sultangazi'de kısıtlamaya uymayan gençlere cezai işlem uygulandı
Sultangazi'de kısıtlamaya uymayan gençlere cezai işlem uygulandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN TİK

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