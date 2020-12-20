SULTANGAZİ'DE KISITLAMADA BOŞ KALAN YOLDA KAZA
20.12.2020 11:13 | Son Güncelleme: 20.12.2020 11:17
Sultangazi'de sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde boş yolda meydana gelen trafik kazasında, 2 araçta maddi hasar oluştu.
Sultangazi'de sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde boş yolda meydana gelen trafik kazasında, 2 araçta maddi hasar oluştu.Kaza, Uğur Mumcu Mahallesi Eski Edirne Asfaltı'nda meydana geldi. Ara sokaktan caddeye çıkmak isteyen 48 BD 292 plakalı araç sürücüsünün dikkatsizliği sonucu önce cadde de seyir halinde olan bir başka araca, daha sonra park halindeki bir kamyona çarptı. Kazayı her iki aracın sürücüsü yara almadan atlatırken, araçlarda hasar oluştu.
Görüntü dökümü: --------------Kaza yapan araçlar-Polis ekipleri
-Genel ve detaylar
- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı