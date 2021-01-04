Sultangazi'de kısıtlamada bıçak sattı; Sosyal mesafe unutuldu
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Sultangazi'de kısıtlamada bıçak sattı; Sosyal mesafe unutuldu

04.01.2021 09:52 | Son Güncelleme: 04.01.2021 09:58
Sultangazi'de kısıtlamada bıçak sattı; Sosyal mesafe unutuldu

Emin YEŞİL/İSTANBUL DHA Sultangazi'de seyyar satıcı uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen iki ayrı mahallede bıçak satışı yaptı.

Emin YEŞİL/İSTANBUL DHA Sultangazi'de seyyar satıcı uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen iki ayrı mahallede bıçak satışı yaptı. Satıcının etrafında toplananlar sosyal mesafe kurallarını hiçe saydı. Birçok kişinin de maske takmadığı görüldü.

Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen bir seyyar satıcı Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi Ordu Caddesi ve Cebeci Mahallesi 1. Cebeci Caddesi'nde Trabzon Sürmene'den getirdiği bıçakların satışını yaptı. Bıçak almak için satıcının etrafında toplananlar sosyal mesafe kuralını hiçe saydı. Birçok kişinin de maske takmadığı görüldü.


Sultangazi'de kısıtlamada bıçak sattı; Sosyal mesafe unutuldu
Sultangazi'de kısıtlamada bıçak sattı; Sosyal mesafe unutuldu
Sultangazi'de kısıtlamada bıçak sattı; Sosyal mesafe unutuldu
Sultangazi'de kısıtlamada bıçak sattı; Sosyal mesafe unutuldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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