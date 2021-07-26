SULTANGAZİ'DE KIRAATHANE SAHİBİNİ BACAĞINDAN VURDULAR
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SULTANGAZİ'DE KIRAATHANE SAHİBİNİ BACAĞINDAN VURDULAR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SULTANGAZİ'DE KIRAATHANE SAHİBİNİ BACAĞINDAN VURDULARHaber-Kamera: Ahmet YEŞİLMEN- Vedat BAYRAKTAR / İSTANBUL, (DHA)- SULTANGAZİ'DE kimliği belirsiz saldırganlar kıraathaneye girerek iş yerini kurşunladı.

SULTANGAZİ'DE KIRAATHANE SAHİBİNİ BACAĞINDAN VURDULAR

Haber-Kamera: Ahmet YEŞİLMEN- Vedat BAYRAKTAR/ İSTANBUL, (DHA)- SULTANGAZİ'DE kimliği belirsiz saldırganlar kıraathaneye girerek iş yerini kurşunladı. İş yeri sahibi Kadir K. bacağından yaralanırken, silahlı saldırganlar geldikleri otomobil ile olay yerinden kaçtı.

Olay, önceki gece saat 00.30 sıralarında 75. Yıl Mahallesi'nde bulunan kıraathanede meydana geldi. İddiaya göre, otomobil ile kıraathaneye gelen kişi ya da kişiler içeri girerek rastgele sağa sola ateş etti. Silahlardan çıkan kurşunlardan biri işletme sahibi Kadir K.'nin bacağına isabet etti. Silahlı saldırganlar, geldikleri otomobil ile olay yerinden hızlıca uzaklaşırken, İş yeri sahibi Kadir K., kanlar içinde yere yığıldı. İlk müdahaleyi çevredekilerin yaptığı Kadir K. olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bacağından vurulan Kadir K.'ya yapılan ilk müdahale cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay sonrası polis ekipleri silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Hastanede tedavi altına alınan Kadir K.'nın sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

SULTANGAZİ'DE KIRAATHANE SAHİBİNİ BACAĞINDAN VURDULAR
SULTANGAZİ'DE KIRAATHANE SAHİBİNİ BACAĞINDAN VURDULAR
SULTANGAZİ'DE KIRAATHANE SAHİBİNİ BACAĞINDAN VURDULAR
SULTANGAZİ'DE KIRAATHANE SAHİBİNİ BACAĞINDAN VURDULAR
SULTANGAZİ'DE KIRAATHANE SAHİBİNİ BACAĞINDAN VURDULAR
SULTANGAZİ'DE KIRAATHANE SAHİBİNİ BACAĞINDAN VURDULAR
SULTANGAZİ'DE KIRAATHANE SAHİBİNİ BACAĞINDAN VURDULAR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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SULTANGAZİ'DE KIRAATHANE SAHİBİNİ BACAĞINDAN VURDULAR - Haberler
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