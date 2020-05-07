Sultangazi ?de ki berber ve kuaförler dezenfekte edildi

KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA KADEMELİ OLARAK BERBERLER, KUAFÖRLER, GÜZELLİK SALONLARI VE AVM'LERİN FAALİYETE GEÇECEĞİ DUYURULUNCA HAZIRLIKLAR BAŞLADI.

KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA KADEMELİ OLARAK BERBERLER, KUAFÖRLER, GÜZELLİK SALONLARI VE AVM'LERİN FAALİYETE GEÇECEĞİ DUYURULUNCA HAZIRLIKLAR BAŞLADI. Belediye ekipleri ilçedeki tüm işletmeleri dezenfekte etti ve kuaför ve berberlerin girişlerine el dezenfektanları koyarak hijyen seti dağıttı.

Türkiye'de de koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında birçok işyeri kapatılmıştı. Salgınla mücadelede olumlu sinyallerin alınmasıyla birlikte normalleşme süreci başlıyor. Normalleşme planına göre, 11 Mayıs Pazartesi günü kuaför, berber ve güzellik salonları hizmet vermeye başlayacak. Sultangazi Belediyesi de ilçede meslek kuruluşlarına kayıtlı tüm kuaför ve berberleri dezenfekte etmeye başladı. Ayrıca yine tüm berber ve kuaförlerin girişine el dezenfektanları monte ederek hijyen seti dağıttı.

'BELEDİYEMİZE ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ?

Berber salonu işletmecisi Emrah Albay, aldıkları tedbirleri ve yapılan hazırlıkları anlattı. Albay, 'Sosyal mesafeyi sağlamaya çalışıyoruz. Tek kullanımlık havlularımızı hazırladık. müşterilerin temas ettiği her yeri dezenfekte edip diğer müşteriyi öyle alacağız. Kullandığımız aletleri de yine tek kullanımlık olacak şekilde hazırladık. Bizler de maskesiz çalışmayacağız ve maskesiz müşterileri almayacağız. Müşterilerimiz isterlerse kendi makinelerini de getirebilirler. Sultangazi Belediyesi'ne çok işyerimizi dezenfekte ettiği için çok teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA