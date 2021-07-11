SULTANGAZİ'DE KEDİYİ ÇUVALA KOYUP EVİN BAHÇESİNE ATTILAR
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

SULTANGAZİ'DE KEDİYİ ÇUVALA KOYUP EVİN BAHÇESİNE ATTILAR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SULTANGAZİ'de kimliği henüz belirlenemeyen kişi, yavru kediyi çuvala koyarak evin bahçesine attı.

SULTANGAZİ'de kimliği henüz belirlenemeyen kişi, yavru kediyi çuvala koyarak evin bahçesine attı. Ev sahibinin fark etmesiyle çuvalın içinden çıkarılan yavru kedinin sağlığının iyi olduğu öğrenildi.

Olay, Sultangazi Zübeyde Hanım Mahallesi Barajüstü mevkiinde önceki gün meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen bir kişi, yavru kediyi çuvalın içine koyup ağzını bağladıktan sonra evin bahçesine attı. Ev sahibi Nevzat Kara, fark ederek çuvaldan yavru kediyi çıkardı. Kara, sağlık durumu iyi olan yavru kediyi bir süre baktıktan sonra yeğenine sahiplendirdi.

ÇUVALIN İÇİNDEN SES GELİNCE KEDİ OLDUĞUNU ANLADIK

Ev sahibi Kara, Bahçemizde otururken bir vatandaş çuvalı bizim bahçemize attı. Biz önce çöp attığını düşündük çok üzerine düşmedik. Çuvalın içinden ses gelince, eşim gidip baktı ve içinde kedi olduğunu söyledi. Torbanın ağzını açtığımda içinden kedi çıktı. Yavru kediyi görünce şaşırdım. Kedi ile mi ilgileneyim, yoksa adamın peşinden mi koşayım bilemedim. Kediyle ilgilenmeye karar verdim. Kedinin yaralı olup olmadığına baktım, sağlıklı olduğunu görünce önüne yiyecek bir şeyler koydum. Birkaç gün yanımızda kaldıktan sonra Gebze'ye götürüp yeğenime verdim dedi.

SULTANGAZİ'DE KEDİYİ ÇUVALA KOYUP EVİN BAHÇESİNE ATTILAR
SULTANGAZİ'DE KEDİYİ ÇUVALA KOYUP EVİN BAHÇESİNE ATTILAR
SULTANGAZİ'DE KEDİYİ ÇUVALA KOYUP EVİN BAHÇESİNE ATTILAR
SULTANGAZİ'DE KEDİYİ ÇUVALA KOYUP EVİN BAHÇESİNE ATTILAR
SULTANGAZİ'DE KEDİYİ ÇUVALA KOYUP EVİN BAHÇESİNE ATTILAR
SULTANGAZİ'DE KEDİYİ ÇUVALA KOYUP EVİN BAHÇESİNE ATTILAR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Yön verme tartışmasına girdikleri sürücünün aracına kazma ile saldırdılar! Camını ve aynasını kırdılar
Yön verme tartışmasına girdikleri sürücünün aracına kazma ile saldırdılar! Camını ve aynasını kırdılar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş Ahmet Davutoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Müge Anlı İlyas Tetik Ebru Gündeş Mohammed Al Saloussi
Spor Balotelli Fatih Terim Metin Oktay Şenol Güneş Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
SULTANGAZİ'DE KEDİYİ ÇUVALA KOYUP EVİN BAHÇESİNE ATTILAR - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.07.2021 18:19:31. #1.13#

title