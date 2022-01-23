SULTANGAZİ, İSTANBUL (İHA) - - Sultangazi'de karın tadını gençler çıkardı

İSTANBUL - Sultangazi kar yağışı renkli görüntülere sahne oldu. Gençler kayıp karın tadını çıkardı.

İstanbul'da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı Sultangazi'yi beyaza bürüdü. Malkoçoğlu mahallesinde kar yağışı nedeniyle kapanan ara sokaklar renkli görüntülere sahne oldu. Mahallede bulunan gençler kar üzerinde kayıp karın tadını çıkardı. Yaşanan o anlar da cep telefonu kamerası ile görüntülendi.