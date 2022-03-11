Sultangazi'de kar yağışı etkisini arttırarak devam ediyor - Haberler

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Sultangazi'de kar yağışı etkisini arttırarak devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Sultangazi'de kar yağışı etkisini arttırarak devam ediyor

Sultangazi'de kar yağışı etkisini arttırarak devam ediyor.

Sultangazi'de kar yağışı etkisini arttırarak devam ediyor. Lapa lapa yağan kar ilçeyi beyaza bürürken, bazı vatandaşlarda yürümekte zorluk yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün gece saatlerinden itibaren kentte beklendiğini duyurduğu kar yağışı, kentin bazı bölgelerinde etkili olmaya devam ediyor. Sultangazi'de lapa lapa yağan kar ilçeyi beyaza bürüdü. Bazı vatandaşlarda yağış nedeniyle zor anlar yaşadı. - İSTANBUL

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Meteoroloji, Sultangazi, kar, Yerel, Haberler

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