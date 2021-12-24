Sultangazi'de kar soğuğunda sıcak ikram

SULTANGAZİ, İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da soğuk havanın etkili olmasıyla birlikte Sultangazi 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda kurulan stantta ikram çeşmesinden vatandaşlara salep dağıtıldı.

İkram çeşmesiyle her gün vatandaşlara çorba ikramında bulunan Sultangazi Belediyesi bu sefer vatandaşların soğuk havada bir nebzede içlerini ısıtacak sıcak ikramlarına devam ediyor. İlçe genelinde soğuk havanın etkili olmasıyla birlikte 15 Temmuz Meydanı'na kurdukları stant ile vatandaşlara salep dağıtımı yapıldı. İkram çeşmesinden akan salep karton bardaklarda vatandaşa ikram edildi.

"İnsanlarımız burada salep içmekten onlar da mutlu"

Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısı Nurcan Öztürkmen'in de katıldığı salep ikramına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. İkram çeşmesiyle ilçe genelinde ikramlarının devam ettiğini kaydeden Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısı Nurcan Öztürkmen, "Bugün salep dağıtıyoruz. İkram çeşmelerinde normalde çorba dağıtıyoruz. Yazın sıcaklarda limonata dağıtıyoruz. Bugün de soğuk bir kış günün de başkanımızın talimatıyla salep dağıtıyoruz. Bundan da çok mutluyuz. İnsanlarımız burada salep içmekten onlar da mutlu" dedi.

"Gazlı içecek içeceklerine ne kadar güzel sağlıklı saleplerini içiyor"

15 Temmuz Şehitler Meydanında kurulan stantta vatandaşlara ikram edilen salepleri gören ünlü radyocu Ayhan Güngör'de kurulan stantta Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısı Nurcan Öztürkmen ile birlikte salep dağıttı. Güngör, "Buradan geçerken uğradım. Çok da güzel oldu. İkram çeşmesi deniliyor. Bazen çorba akıyor. Kış mevsiminde de salep önemlidir. Çocuklar da benim dikkatimi çekti. Okuldan çıkmışlar. Hep onu söylüyorum. Gazlı içecek içeceklerine ne kadar güzel sağlıklı saleplerini içiyor" şeklinde konuştu.

Öte yandan, ikram çeşmesi ile kent genelinde kurulan stantlarda gün içerisinde çorba ikramlarının devam edeceği öğrenildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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