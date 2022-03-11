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Sultangazi'de kar manzarası böyle görüntülendi

İhlas Haber Ajansı - Batuhan Toprak - Güncel
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Sultangazi'de kar manzarası böyle görüntülendiİSTANBUL İstanbul'un tüm ilçeleri neredeyse beyaz örtüye bürünürken, Karla kaplanan Sultangazi Meydanı'da dron ile havadan görüntülendi.

SULTANGAZİ, İSTANBUL (İHA) - Sultangazi'de kar manzarası böyle görüntülendi

İSTANBUL İstanbul'un tüm ilçeleri neredeyse beyaz örtüye bürünürken, Karla kaplanan Sultangazi Meydanı'da dron ile havadan görüntülendi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da etkili olan kar yağışı, megakenti etkisi altına aldı. Sultangazi ilçesini de saran beyaz örtü görenleri kendini hayran bırakan manzaralar oluşturdu.

Sultangazi'de kar manzarası böyle görüntülendi

Sultangazi'de kar manzarası böyle görüntülendi

Sultangazi'de kar manzarası böyle görüntülendi

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İhlas Haber Ajansı / Batuhan Toprak - Güncel

Sultangazi, İstanbul, kar, Güncel, Haberler

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