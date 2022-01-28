Sultangazi'de kar kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldu

SULTANGAZİ, İSTANBUL (DHA) - SULTANGAZİ'de, kaldırımda yürüyen kişi, binanın çatısından park halindeki aracın üzerine düşen kar kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar kameraya yansıdı.

İstanbul'da etkili olan kar yağışının ardından Sultangazi Cebeci Mahallesi P Caddesi'nde bir kişi kaldırımda yürürken beş katlı binanın çatısından kar kütlesi düştü. Kar kütlesi park halindeki bir aracın üzerine düşerken, kaldırımda yürüyen kişi altında kalmaktan son anda kurtuldu ve büyük bir korku yaşadı. Neye uğradığını şaşıran kişi, koşarak bölgeden uzaklaşırken o anlar binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

VATANDAŞLARIN ZOR ANLARI KAMERADA