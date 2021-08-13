Sultangazi'de kapakları çalınan aydınlatma direkleri tehlike saçıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sultangazi'de kapakları çalınan aydınlatma direkleri tehlike saçıyor

Sultangazi'de kapakları çalınan aydınlatma direkleri tehlike saçıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sultangazi'de son günlerde birçok noktada sigorta kapakları çalınan aydınlatma direkleri, tehlike saçıyor.

Sultangazi'de son günlerde birçok noktada sigorta kapakları çalınan aydınlatma direkleri, tehlike saçıyor.

Geçtiğimiz günlerde Sultangazi 50. yıl mahallesinde bazı noktalarda bulunan aydınlatma direklerine ait sigorta kısmında bulunan kapakların kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından çalınmasının ardından aynı olay bu defa ise Cebeci Mahallesinde yaşandı. İlçenin işlek caddelerinden olan 1. Cebeci Caddesi üzerinde bulunan aydınlatma direklerine ait sigorta kapakları, önceki gün yine hırsız yada hırsızların hedefi oldu. Cadde üzerinde bulunan birçok direğin kapaklarının tamamen sökülerek çalındığı bazılarının ise zorlanarak alınmaya çalışıldığı fakat başarılı olunamadığı görüldü.

Yaşanan duruma vatandaşlar ve bölge esnafı ise tepki gösterdi.

Cadde üzerinde esnaflık yapan Ömer Karabulut, "Bu cadde işlek bir cadde ve Allah muhafaza direklerdeki kapaklar çalınınca kablolar ortaya çıkıyor ve bizim endişelendiğimiz konu çocukların bu kablolara dokunarak kendilerine zarar vermesidir. Anlamadığımız konu ise çalınan bu kapakların kar güdümlü bir şey olmaması bundan ne kazanıp elde edebilirler yaptıkları anlamsız bir şey üzgünüz böyle şeyler olduğu için keşke olmasa" dedi.

"Yanlışlıkla bir çocuk elini soksa daha büyük vahim bir durum yaşanabilir"

Ali Yavuz, isimli vatandaş ise, "Bu direklere ait kapaklar daha öncede çalındı hatta direklerde çalınmıştı. Kağıt ve hurda toplayanlar çalmış olabilir. Bunları söküp satıyorlar. Ancak bu durumu kimse takip etmiyor. Yanlışlıkla bir çocuk elini soksa daha büyük vahim bir durum yaşanabilir. Ancak o zaman gündeme gelir şimdi onların yerine plastik kapak takıyorlar inşallah bu durum düzelir ve bir daha çalmazlar" diye konuştu. - İSTANBUL

Sultangazi'de kapakları çalınan aydınlatma direkleri tehlike saçıyor
Sultangazi'de kapakları çalınan aydınlatma direkleri tehlike saçıyor
Sultangazi'de kapakları çalınan aydınlatma direkleri tehlike saçıyor
Sultangazi'de kapakları çalınan aydınlatma direkleri tehlike saçıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Erdoğan Yüksek Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Demet Akalın Mustafa Sandal Murat Dalkılıç
Spor Hakan Reçber Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu Busenaz Sürmeneli Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sultangazi'de kapakları çalınan aydınlatma direkleri tehlike saçıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.8.2021 09:09:20. #1.16#

title