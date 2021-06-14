SULTANGAZİ'DE KAMYONETİN ÇARPTIĞI KADIN YARALANDI
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SULTANGAZİ'DE KAMYONETİN ÇARPTIĞI KADIN YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SULTANGAZİ'DE KAMYONETİN ÇARPTIĞI KADIN YARALANDIEmin YEŞİL İSTANBUL, (DHA) Sultangazi'de el freni çekilmeden park edildiği iddia edilen kamyonet, sürücüsü yokken geri geri kayarak, park halindeki başka kamyonete çarptı.

SULTANGAZİ'DE KAMYONETİN ÇARPTIĞI KADIN YARALANDI

Emin YEŞİL İSTANBUL, (DHA) Sultangazi'de el freni çekilmeden park edildiği iddia edilen kamyonet, sürücüsü yokken geri geri kayarak, park halindeki başka kamyonete çarptı. Çarptığı kamyonet de savrularak, kaldırımda yürüyen kadına çarpıp, ardından bir iş yerine girdi. Kazada yaralanan kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza, önceki gün, saat 15.00 sıralarında Esentepe Mahallesi 2862 Sokak'ta meydana geldi. El freni çekilmeden park edildiği iddia edilen ve plakaları olşamayan kamyonet, sürücüsü yokken geri geri kayarak, park halindeki 51 JA 234 plakalı kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan 51 JA 234 plakalı kamyonet, kaldırımda yürüyen Fatma Alptekin (55)'e çarpıp, ardından bir iş yerine girerek durdu. Yaralanan Fatma Alptekin'in yardımına çevredekiler koştu. Yoldan geçen araca konulan kadın, Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Alptekin'in hayati tehlikesinin bulunmadığı hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

GERİ GERİ KAYAN KAMYONUN EL FRENİNİ ADAM KALDIRMAMIŞ

Kaza anını anlatan esnaf Muhammed Engin, Marketteydim bir ses geldi. Kadın çığlığı da vardı. Dışarı çıktım. Sokakta park edilmiş bir kamyon vardı. O geri geri gelip diğer park halindeki kamyonete çarpmış. O da önce kadına çarpıyor daha sonra dükkana giriyor. Ben sesleri duyup çıktığımda kadın yerde yatıyordu. Ondan sonra kadını bir arabaya koyup hastaneye götürdüler. Benim bildiğim kadarıyla geri geri kayan kamyonun el frenini adam kaldırmamış. O şekil geri geri gelip diğer kamyonete çarpıyor. İkisinde de şoför yok dedi.

Bir başka mahalleli benzer kazaların daha önce de yaşandığını, can güvenliklerinin olmadığını iddia ederek önlem alınmasını istedi. Kaza anını anlatan başka bir mahalleli ise, Sokakta oturuyorduk. Kazadan önce kadın yanıma geldi. Daha önce yaşadığım bir rahatsızlıktan dolayı bana geçmiş olsun dedi. Aradan iki dakika geçtikten sonra pazara gideceğini söyleyerek yanımdan ayrıldı. O sırada sürücüsüz bir kamyon geri geri gelmeye başladı. Park halindeki kamyonete çarptı. Kamyonette hareket edince önce kadına vurdu sonra iş yerine. Eğer kamyonete çarpmasaydı geri geri gelen kamyon kadını altına alıp ezecekti. diye konuştu.

SULTANGAZİ'DE KAMYONETİN ÇARPTIĞI KADIN YARALANDI
SULTANGAZİ'DE KAMYONETİN ÇARPTIĞI KADIN YARALANDI
SULTANGAZİ'DE KAMYONETİN ÇARPTIĞI KADIN YARALANDI
SULTANGAZİ'DE KAMYONETİN ÇARPTIĞI KADIN YARALANDI
SULTANGAZİ'DE KAMYONETİN ÇARPTIĞI KADIN YARALANDI
SULTANGAZİ'DE KAMYONETİN ÇARPTIĞI KADIN YARALANDI
SULTANGAZİ'DE KAMYONETİN ÇARPTIĞI KADIN YARALANDI
SULTANGAZİ'DE KAMYONETİN ÇARPTIĞI KADIN YARALANDI
SULTANGAZİ'DE KAMYONETİN ÇARPTIĞI KADIN YARALANDI
SULTANGAZİ'DE KAMYONETİN ÇARPTIĞI KADIN YARALANDI
SULTANGAZİ'DE KAMYONETİN ÇARPTIĞI KADIN YARALANDI
SULTANGAZİ'DE KAMYONETİN ÇARPTIĞI KADIN YARALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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