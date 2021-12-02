Sultangazi'de kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk kamerada - Haberler
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Sultangazi'de kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sultangazi'de kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk kamerada Sultangazi'de kamyonet kasasında yapılan tehlikeli yolculuk kameralara yansıdı.

SULTANGAZİ, İSTANBUL (İHA) - Sultangazi'de kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk kamerada

İSTANBUL - Sultangazi'de kamyonet kasasında yapılan tehlikeli yolculuk kameralara yansıdı.

Olay, sabah saat 08.00 sıralarında Sultangazi Atatürk bulvarı üzerinde yaşandı. Bir vatandaş tarafından seyir halinde iken cep telefonu kamerası ile kaydedilen görüntüde, genç yaşlarda olduğu tahmin edilen bir kişinin kamyonet kasasında hiç bir önlem almadan tehlikeli bir şekilde yolculuk yaptığı görülüyor.

Sultangazi'de kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk kamerada

Sultangazi'de kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk kamerada

Sultangazi'de kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk kamerada

İhlas Haber Ajansı / Hasan Tik - Son Dakika Haberleri

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