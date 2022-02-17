Son dakika haber: SULTANGAZİ'DE KAMYONDAKİ YANGINI TANKERDEN SU SIKARAK SÖNDÜRDÜLER - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber: SULTANGAZİ'DE KAMYONDAKİ YANGINI TANKERDEN SU SIKARAK SÖNDÜRDÜLER

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

Son dakika haberleri... SULTANGAZİ'de yolda giden hafriyat kamyonu bir anda alevler içinde kaldı.

SELÇUKLU, KONYA (DHA) - SULTANGAZİ'de yolda giden hafriyat kamyonu bir anda alevler içinde kaldı. Yoldan geçen tankerden sıkılan suyla yangın büyümeden söndürüldü.

Cebeci Mahallesi Selçuklu Bulvarı'nda dün saat 20.00 sıralarında Habibler Mahallesi yönüne giden hafriyat kamyonunun dorsesi alev alev yanmaya başladı. Bunun üzerine kamyonu durduran sürücüsü, yangını söndürmeye çalıştı. Çevredeki sürücüler de yardıma koştu. O sırada yoldan geçen su tankerinin sürücüsünden yardım istediler. Su tankeri sürücüsünün aracını yanaştırıp su sıkmasıyla yangın söndürüldü. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Son dakika haber: SULTANGAZİ'DE KAMYONDAKİ YANGINI TANKERDEN SU SIKARAK SÖNDÜRDÜLER

Son dakika haber: SULTANGAZİ'DE KAMYONDAKİ YANGINI TANKERDEN SU SIKARAK SÖNDÜRDÜLER

Son dakika haber: SULTANGAZİ'DE KAMYONDAKİ YANGINI TANKERDEN SU SIKARAK SÖNDÜRDÜLER

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Selçuklu, Yangın, su, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title