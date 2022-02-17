Son dakika haber: SULTANGAZİ'DE KAMYONDAKİ YANGINI TANKERDEN SU SIKARAK SÖNDÜRDÜLER

SELÇUKLU, KONYA (DHA) - SULTANGAZİ'de yolda giden hafriyat kamyonu bir anda alevler içinde kaldı. Yoldan geçen tankerden sıkılan suyla yangın büyümeden söndürüldü.

Cebeci Mahallesi Selçuklu Bulvarı'nda dün saat 20.00 sıralarında Habibler Mahallesi yönüne giden hafriyat kamyonunun dorsesi alev alev yanmaya başladı. Bunun üzerine kamyonu durduran sürücüsü, yangını söndürmeye çalıştı. Çevredeki sürücüler de yardıma koştu. O sırada yoldan geçen su tankerinin sürücüsünden yardım istediler. Su tankeri sürücüsünün aracını yanaştırıp su sıkmasıyla yangın söndürüldü. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.