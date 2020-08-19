SULTANGAZİ'DE KALP KRİZİ GEÇİREN KİŞİNİN YARDIMINA KOŞTULAR, O ANLAR KAMERADA
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SULTANGAZİ'DE KALP KRİZİ GEÇİREN KİŞİNİN YARDIMINA KOŞTULAR, O ANLAR KAMERADA

Sultangazi'de yolda yürürken rahatsızlanarak bir anda yere yığılan kişi tedavi altına alındı.

19.08.2020 09:56 | Son Güncelleme: 19.08.2020 10:03

Sultangazi'de yolda yürürken rahatsızlanarak bir anda yere yığılan kişi tedavi altına alındı. Yardımına koşan vatandaşlar, hareketsiz şekilde yatan kişinin hayatını kaybettiğini düşündü. O anlar ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde işten çıkarak eve doğru giden 35 yaşındaki Suriye uyruklu kişi, 2537 Sokak'ta bir anda yere yığıldı. Yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Alpaslan Ateş, isimli vatandaş fenalaşan kişiye kalp masajı yaptı. Hareketsiz bir şekilde yerde yatınca nabzını kontrol eden vatandaşlar, öldüğünü düşündü. Ardından 112 sağlık ekiplerine haber verdiler. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, kontrol ettiği kişinin yaşadığı belirleyerek, onu ambulansla hastaneye götürdü. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan kişinin, hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

"KALBİ DURMUŞTU"

Yardıma koşanlardan olan esnaf Alpaslan Ateş, "Bir anda sokağın karşısında birinin yere yığıldığını gördüm. Müdahale etmek için yanına gittim. Kalbi ilk önce atıyordu. 3-4 dakika sonra kalbi durdu. Nabzına kontrol ettik, kalp masajı yaptık ama fayda etmedi. Yarası yoktu. Olduğu yerde bir anda düştü. Ambulans gelmeden 3-4 dakika önce kalbi durmuştu" dedi.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Suriye uyruklu kişinin bir anda yere yığıldığı ve sonrasında yaşananlar ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kaldırımda yürüyen kişinin elini alnına götürdüğü ve bir anda yere yığıldığı görülüyor. Yere yığıldıktan sonra kaldırımdan yola düşen kişinin, yardımına vatandaşların koştuğu kameraya yansıyor. Kalp masajı yapılan daha sonra vatandaşların yardımıyla yoldan kaldırıma kaldırılan kişinin, olay yerine gelen ambulansa alındığı görülüyor.

SULTANGAZİ'DE KALP KRİZİ GEÇİREN KİŞİNİN YARDIMINA KOŞTULAR, O ANLAR KAMERADA

Kaynak: DHA

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