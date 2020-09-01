SULTANGAZİ'DE KALDIRIMDA YÜRÜYEN KIZLARA TACİZ KAMERADA
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SULTANGAZİ'DE KALDIRIMDA YÜRÜYEN KIZLARA TACİZ KAMERADA

SULTANGAZİ'DE KALDIRIMDA YÜRÜYEN KIZLARA TACİZ KAMERADAEmin YEŞİL/İSTANBUL,(DHA)-Sultangazi'de kaldırımda yürüyen iki genç kızın arkasından gelerek laf atan bir kişi, tepki gösteren kızlara mantar tabancasıyla üç el ateş etti.

01.09.2020 10:33 | Son Güncelleme: 01.09.2020 10:40

SULTANGAZİ'DE KALDIRIMDA YÜRÜYEN KIZLARA TACİZ KAMERADA

Emin YEŞİL/İSTANBUL,(DHA)-Sultangazi'de kaldırımda yürüyen iki genç kızın arkasından gelerek laf atan bir kişi, tepki gösteren kızlara mantar tabancasıyla üç el ateş etti. Tacizci, olay yerinden uzaklaşırken o anlar, güvenlik kamerasına da yansıdı.

Olay, 28 Ağustos'ta saat 19.00 sıralarında Uğur Mumcu Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde meydana geldi. Eve gitmek üzere kaldırımda yürüyen 20'li yaşlardaki iki genç kızın arkasından gelen bir kişi, sözlü tacizde bulundu. Genç kızların tepki göstermesi üzerine, yanındaki mantar tabancasını çıkaran kişi, üç el ateş etti. Kaçarken de, "Sakın polise şikayet etmeyin. Etseniz de kimse bana bir şey yapamaz" dedikten sonra olay yerinden uzaklaştı. Sözlü tacize uğrayan ve mantar tabancasıyla korkutulan iki arkadaş, korku ve panik yaşadı. Genç kızların yardımına, olay yerindeki taksi durağında çalışan taksiciler yetişti. Şüpheli polisin çalışmalarının ardından bir gün sonra yakalandı.

GERÇEK SİLAH ZANNETTİLER

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. İki genç kız, ekip otosuyla polis merkezine götürüldü. Emniyette başından geçenleri anlatan kızlar, kendilerine tacizde bulunan ve mantar tabancasıyla korkutan kişiden şikayetçi oldu. İki genç kız ifadelerinde, kendilerini taciz eden kişinin belindeki silahı çıkardığından çok korktuklarını ve gerçek silah zannettiklerini söyledi.

"ŞOKA GİRMİŞLERDİ"

Olay anını anlatan taksici Erkan Gökçe, "Biz esnaf arkadaşlarımızla oturuyorduk. Bir sesi duyduk. 1-2 el silah sesi gelince aşağı indik. Baktık iki tane bayan. Bayağı korkmuşlardı, şoka girmişlerdi. Biraz su verdik, sakinleştirdik. Biz ne olduğunu sorduğumuzda, kendilerinin taciz edildiğini ve kendilerine silah çekildiğini söylediler. Silah sesini zaten biz 1-2 el duyduk. Akabinde şahıs karşı tarafa geçip, buradan uzaklaştı. Polisi arayarak durumu kendilerine izah ettik" dedi.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

İki genç kızın yaşadığı o anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kaldırımda yürüyen iki genç kızın arkasından gelen ve elinde poşet bulunan kişinin, kızlara bir şey söylediği görülüyor. Kızların tepki göstermesi üzerine eliyle, kızlardan birini itiyor. Daha sonra belindeki mantar tabancasını çıkardığı ve ateş ettiği kameraya yansıyor. Büyük korku yaşayan kızlar, geri adım atarken, taksi durağında çalışan taksiciler iki genç kızın yanına geliyor. Tacizci ise bir süre yürüdükten kısa bir süre sonra iki genç kıza dönerek bir şeyler söylüyor ve olay yerinden uzaklaşıyor.

SULTANGAZİ'DE KALDIRIMDA YÜRÜYEN KIZLARA TACİZ KAMERADA

Kaynak: DHA

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