Sultangazi'de kağıt yüklü kamyon seyir halindeyken alev aldı - Haberler
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Sultangazi'de kağıt yüklü kamyon seyir halindeyken alev aldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Sultangazi'de kağıt yüklü kamyon seyir halindeyken alev aldı

Sultangazi'de egzoz borusu patlayan kağıt yüklü kamyon, seyir halindeyken alev aldı.

BAYRAMPAŞA, İSTANBUL (İHA) - Sultangazi'de egzoz borusu patlayan kağıt yüklü kamyon, seyir halindeyken alev aldı. Yangını aracının aynasından fark eden sürücü aracı kenara çekerken, yangın vatandaşların müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Olay saat 14.00 sıralarında Sultangazi Eski Edirne asfaltı Habibler istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hadımköy'de bulunan bir fabrikadan aldığı yükü Bayrampaşa'ya boşaltmak için yola çıkan 34 HL 4173 plakalı kamyon, seyir halindeyken egzoz borusunun patlamasıyla aniden alev aldı. Hızla büyüyen alevler bir anda arka bölümde bulunan kağıtların tutuşmasına neden oldu. Çıkan yangını aracının aynasından fark eden sürücü hemen aracı kenara çekti ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangını gören diğer sürücüler ise kamyon sürücüsünün yardımına koşarak yanlarında bulunan pet şişeler ile yangına müdahale etti. Yangın tüm aracı sarmadan kısa sürede vatandaşların yardımı ile söndürülürken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise yaptıkları incelemenin olay yerinden ayrıldı. Kamyon sürücüsü ise şirket yetkililerine bilgi verdikten sonra yükünü boşaltmak için yoluna devam etti. - İSTANBUL

Sultangazi'de kağıt yüklü kamyon seyir halindeyken alev aldı

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Haber: Sultangazi'de kağıt yüklü kamyon seyir halindeyken alev aldı - Haberler
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