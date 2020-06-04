Sultangazi'de kafelere korona virüs denetimi
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Sultangazi'de kafelere korona virüs denetimi

Sultangazi'de kafelere korona virüs denetimi Sultangazi Belediyesi ekipleri, kontrollü normalleşme ile yeniden açılan kafeleri korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında denetledi.

04.06.2020 17:02 | Son Güncelleme: 04.06.2020 17:08

Sultangazi'de kafelere korona virüs denetimi

İSTANBUL - Sultangazi Belediyesi ekipleri, kontrollü normalleşme ile yeniden açılan kafeleri korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında denetledi.

Sultangazi Belediyesi Zabıta ekipleri İçişleri Bakanlığı tarafından 1 Haziran'da yayınlanan genelge ile yeniden faaliyete geçen kafelerde denetim gerçekleştirdi. Ekipler, denetledikleri alanlarda kafe çalışanlarının eldiven ve maske kullanımına dikkat edip etmediğine baktı. Sosyal mesafe ve hijyen konusunda incelemelerin yapıldığı kafelerde korona virüse (Covid-19) karşı alınacak tedbirler hakkında bilgilendirme yapıldı. Ekipler kafe çalışanları ve yetkililerini yeni normal kapsamında alınan kararlara uyarak çalışmaları konusunda uyardı. Kafelerde müşterilerin arasında mesafe olması gerektiği belirtilirken hijyene önem verilmesi gerektiği vurgulandı.

Sultangazi'de kafelere korona virüs denetimi

Kaynak: İHA

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