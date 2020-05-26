Sultangazi'de kafası demir korkuluğa sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı
SULTANGAZİ'de, evlerinin penceresinden dışarıyı seyrederken kafası demir korkuluğa sıkışan 9 yaşındaki çocuk itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
26.05.2020 17:02 | Son Güncelleme: 26.05.2020 17:05
SULTANGAZİ'de, evlerinin penceresinden dışarıyı seyrederken kafası demir korkuluğa sıkışan 9 yaşındaki çocuk itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
- İstanbul
Olay, saat 15.45 sıralarında Esentepe Mahallesinde evde meydana geldi. 9 yaşındaki Buğra Ünal, evlerinden dışarıyı seyrederken pencerenin demir korkuluğuna kafasını sıkıştı. O sırada evde bulunan annesinin bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri demir korkulukları keserek çocuk sıkıştığı yerden kurtarıldı. Sağlık durumu iyi olan çocuk kurtarılmasının ardından annesine sarıldı. Öte yandan itfaiye ekiplerinin çalışmalarını izleyen mahalle sakinlerinin sosyal mesafeye uymadıkları görüldü.
- İstanbul
Kaynak: DHA