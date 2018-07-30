İstanbul'da Tatil İçin Türkiye'ye Gelen Kadına Taciz Anbean Kamerada
Almanya'da yaşayan ve yıllık iznini geçirmek için Türkiye'ye gelen genç kadının İstanbul Sultangazi'de tacize uğradığı anlar kameralar tarafından anbean kaydedildi.
İstanbul Sultangazi'de bir kadına apartmanda tacizde bulunuldu. O anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
HER ŞEY YARDIM İSTEMEDİ İLE BAŞLADI
Almanya'da yaşayan bir kadın yıllık iznini geçirmek üzere İstanbul'a geldi. Sultangazi, Gazi Mahallesi'nde bir türkü bara gitmek isteyen kadın, bir kişiden yardım istedi. Adresi bildiğini söyleyen kişi kadınla birlikte bara doğru yöneldi. İsmetpaşa Caddesi'nde bulunan Türkü bara gelen kadın, kendisine adresi tarif eden kişinin tacizine uğradı. O anlar işyerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
O ANLAR KAMERADA
Görüntülerde, kadın adresi tarif eden kişi ile birlikte barın bulunduğu binaya giriyor. Merdivenleri çıkan ikili bir süre sonra aşağıya iniyor. Merdivenlerden inerken arbede yaşanıyor. Tacize uğrayan kadın direnirken şüpheli de kaçıyor. Polis kaçan saldırganı arıyor.
Olay anından kareler;
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sultangazi cebeci istanbulun en pis yerlerindenCevap Yaz Yayından Kaldır
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BENDE BİLİRİM BİR ARA MAHALLEDE BAKKAL İŞLETEN SAF BİR ARKADAŞIMIZ VARDI. KIZIN BİRİ ONDAN BİŞEYLER ALMIŞ PARA ÜSTÜ AZ BİŞEY BEKLEMEYEYİM DİYE KALSIN DEMİŞ. ARKADAŞIMDA ABİ BU KADIN BANA İŞ Mİ ATTI ACABA NE DEMEK İSTEDİ PARANIN ÜSTÜ KALINCA DİYE SORA SORA KAFAMIN ETİNİ YEMİŞTİ. EVET HERŞEY ERKEĞİN KARŞI CİNSE AÇLIĞINDAN İBARETTİR.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Suriyeliymiş.Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Ne işin var gazi mahallesinde? Hemde türkü barda.. bu adam zorla yapmasa birisine gönüllü yaptıracaktı muhtemelen.. ikisi de suçluCevap Yaz 5 6 Yayından Kaldır
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Ulan karıdada suç var orda adres sorulurmuCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır