Sultangazi'de kaçak üretilen maskelere el konuldu İstanbul'da kaçak üretilen 1350 tıbbi maske ile 22 top maske kumaşına el konuldu.

İstanbul'da kaçak üretilen 1350 tıbbi maske ile 22 top maske kumaşına el konuldu.

Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası maske, eldiven ve dezenfektan gibi ürünlere duyulan ihtiyacı, kaçak üretim yaparak fırsata çevirmek isteyenlerle mücadelesini sürdürüyor.

Polis ekipleri, Uğur Mumcu Mahallesi'nde bir atölyede hijyensiz ortamda kalite standartlarının altında tıbbi maske üretilerek piyasaya sürülmeye çalışıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu iş yerlerine operasyon düzenleyen ekipler, 1350 tıbbi maske, 1200 maske kutusu ve 22 top maske kumaşı ile çok sayıda dikiş makinesine el koydu.

Atölye sahibine kaçak ve sağlıksız üretim yapmaktan idari para cezası uygulanırken, iş yeri zabıta ekiplerince mühürlendi.

Kaynak: AA