Sultangazi'de Kaçak Nargile Tütünü Operasyonu

Sultangazi'de düzenlenen operasyonda kaçak nargile tütünü ve yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Uğur Mumcu Mahallesi 2273 Sokak'ta bulunan 4 katlı iş hanının çatı katında, kaçak nargile tütünü imal edildiğini belirledi.

İmalathaneye düzenlenen operasyonda, bin 27 kilogram satışa hazır ve 850 kilogram işlenmemiş nargile tütünü, 214 kilogram glikoz, 470 kilogram aroma ile üretimde kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Polis ekipleri, operasyon sırasında imalathanede bulunan 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

İmalathanede çok kötü şartlarda üretim yapıldığını belirten yetkililer, kaçak ürünleri kullananları çok ciddi hastalıklara yakalanabilecekleri konusunda uyardı.