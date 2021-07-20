SULTANGAZİ'DE KAÇAK KURBAN KESENLERE CEZA

Sultangazi'de Kurban Bayramı'nın ilk gününde bazı yerlerde kaçak kesimlerin yapıldığı görüldü.

Sultangazi'de Kurban Bayramı'nın ilk gününde bazı yerlerde kaçak kesimlerin yapıldığı görüldü. Kaçak kesim yapanlara ceza kesildi.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde milyonlarca vatandaş kurban ibadetlerini yerine getirmek için hayvan pazarlarına ve belediyelerin belirlediği kesim alanlarına akın etti. Birçok noktada kurallara uygun kesim işlemleri gerçekleşirken, bazı yerlerde ise kaçak kesimlerin yapıldığı görüldü. Kaçak kesimlerin görüldüğü yerlerden birisi de Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi oldu. Boş alanda onlarca kişinin kurban kestiği görüldü. Kaçak kurban kesimi yapılan yere gelen polis ve zabıta ekipleri cezai kesti.

"MECBUR KALDIK, BU ŞEKİLDE KESTİK"

Boş alanda kurbanını kesimi yaparak ceza yiyen Seyithan Keskin, "Mecbur kaldık ve bu şekilde kestik. Biz de bu görüntünün olmasını istemezdik. Bize alan gösterilseydi biz de kurbanımızı keserdik. Bu görüntü de olmazdı en azından. Maalesef ceza yedik "dedi.

Faruk Boztarla ise, "Her sene burada kesiyorum. Ceza şu ana kadar uygulanmadı. Polisler geldi TC kimlik numaramı aldı. Ceza uyguladı mı? Uygulamadı mı? bilmiyorum. Yer sorunu var. " dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı