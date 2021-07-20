SULTANGAZİ'DE KAÇAK KURBAN KESENLERE CEZA
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

SULTANGAZİ'DE KAÇAK KURBAN KESENLERE CEZA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sultangazi'de Kurban Bayramı'nın ilk gününde bazı yerlerde kaçak kesimlerin yapıldığı görüldü.

Sultangazi'de Kurban Bayramı'nın ilk gününde bazı yerlerde kaçak kesimlerin yapıldığı görüldü. Kaçak kesim yapanlara ceza kesildi.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde milyonlarca vatandaş kurban ibadetlerini yerine getirmek için hayvan pazarlarına ve belediyelerin belirlediği kesim alanlarına akın etti. Birçok noktada kurallara uygun kesim işlemleri gerçekleşirken, bazı yerlerde ise kaçak kesimlerin yapıldığı görüldü. Kaçak kesimlerin görüldüğü yerlerden birisi de Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi oldu. Boş alanda onlarca kişinin kurban kestiği görüldü. Kaçak kurban kesimi yapılan yere gelen polis ve zabıta ekipleri cezai kesti.

"MECBUR KALDIK, BU ŞEKİLDE KESTİK"

Boş alanda kurbanını kesimi yaparak ceza yiyen Seyithan Keskin, "Mecbur kaldık ve bu şekilde kestik. Biz de bu görüntünün olmasını istemezdik. Bize alan gösterilseydi biz de kurbanımızı keserdik. Bu görüntü de olmazdı en azından. Maalesef ceza yedik "dedi.

Faruk Boztarla ise, "Her sene burada kesiyorum. Ceza şu ana kadar uygulanmadı. Polisler geldi TC kimlik numaramı aldı. Ceza uyguladı mı? Uygulamadı mı? bilmiyorum. Yer sorunu var. " dedi.

SULTANGAZİ'DE KAÇAK KURBAN KESENLERE CEZA
SULTANGAZİ'DE KAÇAK KURBAN KESENLERE CEZA
SULTANGAZİ'DE KAÇAK KURBAN KESENLERE CEZA
SULTANGAZİ'DE KAÇAK KURBAN KESENLERE CEZA
SULTANGAZİ'DE KAÇAK KURBAN KESENLERE CEZA
SULTANGAZİ'DE KAÇAK KURBAN KESENLERE CEZA
SULTANGAZİ'DE KAÇAK KURBAN KESENLERE CEZA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

ZONGULDAK'TA ACEMİ KASAPLAR HASTANELİK OLDU, BİR KİŞİNİN PARMAĞI KOPTU
ZONGULDAK'TA ACEMİ KASAPLAR HASTANELİK OLDU, BİR KİŞİNİN PARMAĞI KOPTU
Antalya'da kayıp Ecrin'den acı haber geldi (6)
Antalya'da kayıp Ecrin'den acı haber geldi (6)
Diyanet İşleri Başkanlığı açıkladı! İşte il il bayram namazı saatleri
Diyanet İşleri Başkanlığı açıkladı! İşte il il bayram namazı saatleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Bülent Turan Mustafa Demir Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Hülya Avşar Kadir Doğulu Acun Ilıcalı
Spor Balotelli Arda Turan Mehmet Topal Rıza Çalımbay Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
SULTANGAZİ'DE KAÇAK KURBAN KESENLERE CEZA - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.7.2021 11:49:57. #1.14#

title