Son dakika haberleri | SULTANGAZİ'DE KAÇAK GÖÇMEN OPERASYONU
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Son dakika haberleri | SULTANGAZİ'DE KAÇAK GÖÇMEN OPERASYONU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre SULTANGAZİ'DE KAÇAK GÖÇMEN OPERASYONUEmin YEŞİL/İSTANBUL, (DHA) SULTANGAZİ'de kaçak göçmenlere yönelik gerçekleşen operasyonlarda, polisten kaçmak isteyen 3 kaçak göçmen yakalanarak gözaltına alındı.

SULTANGAZİ'DE KAÇAK GÖÇMEN OPERASYONU

Emin YEŞİL/İSTANBUL, (DHA) SULTANGAZİ'de kaçak göçmenlere yönelik gerçekleşen operasyonlarda, polisten kaçmak isteyen 3 kaçak göçmen yakalanarak gözaltına alındı. Sultançiftliği Mahallesi'nde ise gece saatlerinde minibüsten inen kaçak göçmenleri gören mahalle sakinleri sokağa döküldü, minibüs sürücüsüne tepki gösterdi. Polis, minibüs sürücüsünü ve kaçak göçmenleri gözaltına aldı.

KAPI AÇILMAYINCA ÇİLİNGİR ÇAĞRILDI

Sultangazi'de polisin kaçak göçmenlere yönelik operasyonları devam ediyor. İsmetpaşa Mahallesi'nde gece saatlerinde bir binanın zemin katında çok sayıda kaçak göçmen bulunduğu ihbarını alan polis, zabıta ekipleri ile ihbarın yapıldığı adrese geldi. Polisin kapıyı çalmasına rağmen kapı açılmadı. Bunun üzerine olay yerine çilingir çağrıldı. Çilingir kapıyı açmaya çalışırken, bu sırada içeride bulunan üç kaçak göçmen pencereden binanın arka boşluğuna geçerek kaçmaya çalıştı. O anlar kameralara yansırken, kapının açılmasıyla içeri giren polis kaçmaya çalışan üç kişi ile beş kaçak göçmeni gözaltına aldı.

MAHALLELİ SOKAĞA İNDİ

Aynı gün ve saatlerde Sultançiftliği Mahallesi'nde bir sokağa gelen minibüsten onlarca kaçak göçmenin indiğini gören mahalle sakinleri sokağa indi. Minibüs sürücüsüne tepki gösteren mahalle sakinleri, durumu polis bildirdi. Çok sayıda kaçak göçmeni Yunanistan sınırına götürmek için anlaştığı, yolda anlaşmazlık yaşandığından dolayı kaçak göçmenleri geri getirdiği öğrenilen sürücü ile çok sayıda kaçak göçmen gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü.

Son dakika haberleri | SULTANGAZİ'DE KAÇAK GÖÇMEN OPERASYONU
Son dakika haberleri | SULTANGAZİ'DE KAÇAK GÖÇMEN OPERASYONU
Son dakika haberleri | SULTANGAZİ'DE KAÇAK GÖÇMEN OPERASYONU
Son dakika haberleri | SULTANGAZİ'DE KAÇAK GÖÇMEN OPERASYONU
Son dakika haberleri | SULTANGAZİ'DE KAÇAK GÖÇMEN OPERASYONU
Son dakika haberleri | SULTANGAZİ'DE KAÇAK GÖÇMEN OPERASYONU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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