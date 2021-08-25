SULTANGAZİ'DE KAÇAK GÖÇMEN BIRAKAN SÜRÜCÜYLE MAHALLELİ ARASINDA KOVALAMACA

SULTANGAZİ'DE KAÇAK GÖÇMEN BIRAKAN SÜRÜCÜYLE MAHALLELİ ARASINDA KOVALAMACAEmin YEŞİL / İSTANBUL, (DHA) SULTANGAZİ'de, kaçak göçmenleri bırakan kamyonet sürücüsü ile mahalleli arasında kovalamaca yaşandı.

SULTANGAZİ'DE KAÇAK GÖÇMEN BIRAKAN SÜRÜCÜYLE MAHALLELİ ARASINDA KOVALAMACA

Emin YEŞİL/ İSTANBUL, (DHA) SULTANGAZİ'de, kaçak göçmenleri bırakan kamyonet sürücüsü ile mahalleli arasında kovalamaca yaşandı. Kamyonet sürücüsü kaçarak kayıplara karışırken, kaçak göçmenlerden biri mahalleli tarafından yakalanarak, polise teslim edildi.

Sultangazi Esentepe Mahallesi'nde dün gece saat 23.30 sıralarında iddialara göre kapalı kasa kamyonetten onlarca kaçak göçmen indirildi. Mahalle sakinleri duruma tepki göstererek kamyonet sürücüsü ile tartıştı. Tartışma sırasında çok sayıda kaçak göçmen ara sokaklara dağılarak izlerini kaybettirdi. Aynı anlarda kamyonete binen sürücü bölgeden uzaklaşmaya çalıştı. Mahalleli ise kamyonetin arkasından koşarak sürücüyü yakalamaya çalıştı. Kamyonet sürücüsü bölgeden uzaklaşırken, kaçak göçmenlerden biri mahalleli tarafından yakalandı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar tarafından yakalanan kaçak göçmen polise teslim edildi. Gözaltına alınan kaçak göçmen polis merkezi amirliğine götürülürken, polisin mahalledeki çalışmaları gece boyu devam etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı