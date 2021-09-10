Sultangazi'de kaçak barakaların yıkımında renkli görüntüler oluştu
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Sultangazi'de kaçak barakaların yıkımında renkli görüntüler oluştu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sultangazi'de kaçak barakaların yıkımında renkli görüntüler oluştu Mahalle sakinlerinin şikayeti üzerine uygunsuz ortamda yaşayan vatandaşlar tahliye edilip baraka evler ise kaldırıldı -Barakalarda yaşayan bazı vatandaşların alkış tutarak oynadıkları anlar kameraya yansıdı.

Sultangazi'de kaçak barakaların yıkımında renkli görüntüler oluştu

Mahalle sakinlerinin şikayeti üzerine uygunsuz ortamda yaşayan vatandaşlar tahliye edilip baraka evler ise kaldırıldı

-Barakalarda yaşayan bazı vatandaşların alkış tutarak oynadıkları anlar kameraya yansıdı.

İSTANBUL - Sultangazi'de kamuya ait arazi üzerinde kurulan derme çatma baraka evler gelen şikayetler üzerine Sultangazi Belediyesi ekipleri tarafından yıkıldı.

Sultangazi'de halk arasında "Adana Mahallesi" diye tabir edilen bölgede kamu arazisi üzerine kurulan barakalar, bölgede yaşayan vatandaşların tepkisini çekti. Vatandaşların şikayetleri üzerine Sultangazi Belediyesi'ne bağlı ekipler barakaları kaldırmak için çalışma başlattı. Çevik kuvvet ekiplerinin de katıldığı çalışmayla barakalar yıkıldı. Çalışma sırasında renkli görüntüler de yaşandı. Barakalarda yaşayan bazı vatandaşların alkış tutarak oynadıkları anlar kameraya yansıdı.

Barakadan çıkan vatandaşların Sultangazi Belediyesi tarafından geçici olarak misafir evlerine yerleştirildikleri öğrenildi.

Sultangazi'de kaçak barakaların yıkımında renkli görüntüler oluştu
Sultangazi'de kaçak barakaların yıkımında renkli görüntüler oluştu
Sultangazi'de kaçak barakaların yıkımında renkli görüntüler oluştu
Sultangazi'de kaçak barakaların yıkımında renkli görüntüler oluştu
Sultangazi'de kaçak barakaların yıkımında renkli görüntüler oluştu
Sultangazi'de kaçak barakaların yıkımında renkli görüntüler oluştu
Sultangazi'de kaçak barakaların yıkımında renkli görüntüler oluştu
Sultangazi'de kaçak barakaların yıkımında renkli görüntüler oluştu
Sultangazi'de kaçak barakaların yıkımında renkli görüntüler oluştu
Sultangazi'de kaçak barakaların yıkımında renkli görüntüler oluştu
Sultangazi'de kaçak barakaların yıkımında renkli görüntüler oluştu
Sultangazi'de kaçak barakaların yıkımında renkli görüntüler oluştu
Sultangazi'de kaçak barakaların yıkımında renkli görüntüler oluştu
Sultangazi'de kaçak barakaların yıkımında renkli görüntüler oluştu
Sultangazi'de kaçak barakaların yıkımında renkli görüntüler oluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Tik

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