Sultangazi'de izinsiz üretilen 800 bin adet maske ele geçirildi Sultangazi'de izinsiz üretilen 800 bin adet maske ele geçirildi Jandarmadan izinsiz ve belgesiz maske operasyonu: 1 gözaltı Sultangazi'de piyasaya sürülmek üzere izinsiz ve belgesiz olarak koruyucu maske üretimi yapan bir tekstil atölyesine baskın düzenlendi.

Sultangazi'de izinsiz üretilen 800 bin adet maske ele geçirildi

Jandarmadan izinsiz ve belgesiz maske operasyonu: 1 gözaltı

İSTANBUL - Sultangazi'de piyasaya sürülmek üzere izinsiz ve belgesiz olarak koruyucu maske üretimi yapan bir tekstil atölyesine baskın düzenlendi. Baskında 800 bin adet maske ele geçirilirken, iş yeri sahibi gözaltına alındı.

Sultangazi'de bir tekstil atölyesinde izinsiz ve belgesiz maske üretildiği bilgisini alan İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri atölyeye baskın düzenledi. Baskında izinsiz ve belgesiz üretilerek stoklanan 800 bin adet maske ele geçirildi. Seri olarak maske üretebilecek makinelerle donatılan atölyenin tamamında maske üretimi yapıldığını gören jandarma ekipleri, iş yeri sahibi M.C. isimli şahsı gözaltına aldı.

İzinsiz maske üretimi yapılan iş yeri mühürlendi

Jandarma ekipleri tarafından şüpheli M.C. hakkında adli ve idari işlem başlatılırken, maske üretimi yapılan iş yeri mühürlendi. Ele geçirilen 800 bin adet maske ise İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda kamu yararına kullanılmak üzere İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: İHA