Sultangazi'de işe başladığı gün kaza yapan motokuryenin bacağı kırıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sultangazi'de işe başladığı gün kaza yapan motokuryenin bacağı kırıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Sultangazi'de işe başladığı gün kaza yapan motokuryenin bacağı kırıldı Sultangazi'de işe başladığı gün kaza yapan motokuryenin bacağı kırıldı.

SULTANGAZİ, İSTANBUL (İHA) - Sultangazi'de işe başladığı gün kaza yapan motokuryenin bacağı kırıldı

İSTANBUL - Sultangazi'de işe başladığı gün kaza yapan motokuryenin bacağı kırıldı.

Edinilen bilgilere göre olay dün saat 17.00 sıralarında Eski Edirne Asfaltı üzerinde meydana geldi. Sultangazi'de bir iş yerinde paket servisi için motokurye olarak başlayan 17 yaşındaki genç sipariş götürmek için yola çıktı. Park halindeki bir otomobil sürücüsünün kapısını açması sonucu dengesini kaybeden genç, önce aracın kapısına, ardından savrularak kırmızı ışıkta bekleyen iki otomobile çarparak yere düştü. Yaralı gence ilk müdahaleyi çevredeki esnaf ve vatandaşlar yaptı.

Olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekibi çağrıldı. Yaralı genç hastaneye kaldırılırken, bacağında kırık olduğu öğrenildi.

Yaşanan olayı anlatan Özgür Şener, "Işıklar kırmızıya döndü bekliyorduk motor bayağı hızlıydı önce sürücü kapıyı açınca motor kapıya vurdu sonra benim aracıma sürttü sonrada taksiye çarptı" dedi.

Sultangazi'de işe başladığı gün kaza yapan motokuryenin bacağı kırıldı

Sultangazi'de işe başladığı gün kaza yapan motokuryenin bacağı kırıldı

Sultangazi'de işe başladığı gün kaza yapan motokuryenin bacağı kırıldı

İhlas Haber Ajansı / Hasan Tik - 3. Sayfa

Sultangazi, Edirne, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title