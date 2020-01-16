Sultangazi'de işçilerin kaldığı konteynerde yangın: 1 işçi yanarak öldü
SULTANGAZİ'de işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangında 1 işçi yanarak hayatını kaybetti.
ARKADAŞLARI GÖZYAŞI DÖKTÜ
İşçilerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda polis, sağlık ekibi ve itfaiye sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alırken yapılan kontrolde Mert Şen adlı işçinin cansız bedenine ulaşıldı. Bazı işçiler arkadaşlarının ölümü sürenine gözyaşı döktü. Polis, işçinin yanarak can verdiği konteynerde ve inşaat alanında inceleme başlattı. Yanan işçinin cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırılacak.
- Kılıç